نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات أيفون 12 برو وسعره في السعودية ومصر والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف أيفون 12 برو، هو من أحدث الهواتف على مستوي العالم، وهو واحد من سلسلة هواتف شركة أبل الأمريكية التي قامت بطرحه بالأسواق لعام 2020، والتي تشمل iPhone 12، و iPhone 12 Pro Max، و iPhone 12 Mini، ويتمتع جوال iPhone 12 Pro بمواصفات تجعله الرائد بين الهواتف الذكية، لأنه يتمتع بدقة في التصنيع وأناقة في الشكل، وهو أخر ما وصلنا من شركة أبل الامريكية، الهاتف متاح بألوان جميلة وجذابة، ويمتلك العديد من الامكانيات الرائعة والمزايا الجميلة لأنه قادر على تشغيل كل الشبكات حتي شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على كل المواصفات الكاملة التي يحملها هاتف أيفون 12 برو.

مواصفات هاتف أيفون 12 برو

سوف نتعرف عل المواصفات الكاملة لهاتف iPhone 12 Pro وهي كما يلي:-

جسم الهاتف مصنوع من الألمنيوم وواجهة أمامية من الزجاج ومعتمد من IP68 . شاشة الجوال تأتي بقياس 6.1 بوصة ودقة البكسلات 1170*2532 بكسل، من نوع Super Retina OLED يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 14. يعمل الجوال بواسطة معالج A14 Bionic أبل ودقة التصنيع 5 نانومتر ومعالج سداسي الانوية. يحتوي الهاتف على ثلاث إصدارات كل الاصدارات تعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64|128|265 جيجا بايت. الموبايل يحتوي على بطارية بسعة 3046 مللي أمبير. الهاتف يأتي بشحن سريع بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. هات أيفون 12 برو مقاوم للماء والغبار. يدعم الجوال الاتصال قريب المدى. الكاميرا الأمامية للهاتف ثنائية، الكاميرا الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثانية فهى من نوع SL 3D . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بأربع كاميرات دقة الأولى 12 ميجا بكسل والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الرابعة فهي كاميرا خاصة بالعزل والبورتريه، بالإضافة إلي فلاش من نوع اليد. الهاتف يحتوي عل ميكرفون يعمل على عزل الضوضاء أثناء التحدث. الجوال يحتوي على خاصية تحديد الموقع الجغرافي. الهاتف يحتوي على مستشعرات مثل التسارع والبوصلة والضغط الجوي. الجوال يحتوي على أفضل الألوان الرصاصي الداكن والأزرق والذهبي. الهاتف يعمل بصوت ستيريو عالي.

عيوب هاتف iPhone 12 Pro

يوجد بهاتف أيفون 12 برو على بعض العيوب وهى كما يلي:-

لا يوجد بالهاتف منفذ لسماعات الأذن.

شكل النوتش بالهاتف كبير للغاية.

مازالت شاشة الجوال تعمل بتردد 60 هرتز.

لا يوجد مكان لتركيب الذاكرة الخارجية.

لا يوجد وصله لسماعات الأذن ورأس الشحن.

الهاتف ثقيل ولا نستطيع حامله في الجيب.

لا جديد في تصميم الهاتف فهو يعمل بنفس المواصفات.

سعر أيفون 12 برو في مصر والسعودية

سوف نتحدث عن سعر iPhone 12 Pro في مصر والسعودية وهو كما يلي:-