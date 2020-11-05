- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات أيفون 12 برو وسعره في السعودية ومصر والوطن العربي في المقال التالي
عمر شويل - جدة هاتف أيفون 12 برو، هو من أحدث الهواتف على مستوي العالم، وهو واحد من سلسلة هواتف شركة أبل الأمريكية التي قامت بطرحه بالأسواق لعام 2020، والتي تشمل iPhone 12، و iPhone 12 Pro Max، و iPhone 12 Mini، ويتمتع جوال iPhone 12 Pro بمواصفات تجعله الرائد بين الهواتف الذكية، لأنه يتمتع بدقة في التصنيع وأناقة في الشكل، وهو أخر ما وصلنا من شركة أبل الامريكية، الهاتف متاح بألوان جميلة وجذابة، ويمتلك العديد من الامكانيات الرائعة والمزايا الجميلة لأنه قادر على تشغيل كل الشبكات حتي شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على كل المواصفات الكاملة التي يحملها هاتف أيفون 12 برو.
مواصفات هاتف أيفون 12 برو
سوف نتعرف عل المواصفات الكاملة لهاتف iPhone 12 Pro وهي كما يلي:-
- جسم الهاتف مصنوع من الألمنيوم وواجهة أمامية من الزجاج ومعتمد من IP68 .
- شاشة الجوال تأتي بقياس 6.1 بوصة ودقة البكسلات 1170*2532 بكسل، من نوع Super Retina OLED
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 14.
- يعمل الجوال بواسطة معالج A14 Bionic أبل ودقة التصنيع 5 نانومتر ومعالج سداسي الانوية.
- يحتوي الهاتف على ثلاث إصدارات كل الاصدارات تعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64|128|265 جيجا بايت.
- الموبايل يحتوي على بطارية بسعة 3046 مللي أمبير.
- الهاتف يأتي بشحن سريع بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.
- هات أيفون 12 برو مقاوم للماء والغبار.
- يدعم الجوال الاتصال قريب المدى.
- الكاميرا الأمامية للهاتف ثنائية، الكاميرا الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثانية فهى من نوع SL 3D .
- الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بأربع كاميرات دقة الأولى 12 ميجا بكسل والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الرابعة فهي كاميرا خاصة بالعزل والبورتريه، بالإضافة إلي فلاش من نوع اليد.
- الهاتف يحتوي عل ميكرفون يعمل على عزل الضوضاء أثناء التحدث.
- الجوال يحتوي على خاصية تحديد الموقع الجغرافي.
- الهاتف يحتوي على مستشعرات مثل التسارع والبوصلة والضغط الجوي.
- الجوال يحتوي على أفضل الألوان الرصاصي الداكن والأزرق والذهبي.
- الهاتف يعمل بصوت ستيريو عالي.
عيوب هاتف iPhone 12 Pro
يوجد بهاتف أيفون 12 برو على بعض العيوب وهى كما يلي:-
- لا يوجد بالهاتف منفذ لسماعات الأذن.
- شكل النوتش بالهاتف كبير للغاية.
- مازالت شاشة الجوال تعمل بتردد 60 هرتز.
- لا يوجد مكان لتركيب الذاكرة الخارجية.
- لا يوجد وصله لسماعات الأذن ورأس الشحن.
- الهاتف ثقيل ولا نستطيع حامله في الجيب.
- لا جديد في تصميم الهاتف فهو يعمل بنفس المواصفات.
سعر أيفون 12 برو في مصر والسعودية
سوف نتحدث عن سعر iPhone 12 Pro في مصر والسعودية وهو كما يلي:-
- سعر الجوال في السعودية النسخة 128 جيجا بايت 4699 ريال سعودي، وسعر النسخة 256 جيجا بايت 5200 ريال سعودي، أما سعر النسخة 512 جيجا بايت 6200 ريال سعودي.
- سعر هاتف أيفون 12 برو في دولة الأمارات النسخة 128 جيجا بايت 4200 درهم إماراتي، والنسخة 512 جيجابايت 5469 درهم إماراتي .
- وسعر الموبايل في مصر النسخة 128 جيجابايت 15.700 جنيه مصري، والنسخة 256 جيجابايت 17.250 جنيه مصري ، والنسخة 512 جيجابايت 20.400 جنيه مصري.
- سعر الجوال الولايات المتحدة الامريكية النسخة 128 جيجا بايت 1000 دولار أمريكي وسعر النسخة 256 جيجابايت 1099دولار وسعر النسخة 512 جيجا بايت 1299 دولار أمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات أيفون 12 برو وسعره في السعودية ومصر والوطن العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.