نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iphone 12 mini في السعودية وأهم المواصفات وعيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iphone 12 mini في السعودية ، منذ أن أطلقت شركة ابل هواتف iphone 12 وحققت الهواتف المحمولة مبيعات باهرة، أصدرت الشركة هاتف iphone 12 mini وهو إحدى نسخ هاتف ايفون 12 ولكن الأرخص سعراً نظرا لظروف إمكانياته والتي تعد محدودة بالنسبة لنسخ ايفون 12 الآخرى، ولكن تبقى إمكانيات الهاتف متميزة ايضاً، سنناقش بإستفاضة سعر iphone 12 mini في السعودية وأيضاً سنذكر أهم مواصفات الهاتف ونقاط عيوبه ومميزاته.

مواصفات هاتف ايفون 12 ميني

يأتي الهاتف بشريحتين إتصال من نوع Nano Sim ومن نوع eSim. يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس. الهاتف مصنوع الألومنيوم والزجاج. أبعاد الهاتف 5×64.2×7.4. يأتي الهاتف بوزن 135 جرام وهذا ما يجعله سهل الإستخدام. الهاتف مقاوم من الماء والغبار، حيث يمكنه أن يقاوم الماء تحت 6 أمتار لمدة 30 دقيقة. شاشة الهاتف نوتش Super Retina XDR OLED، 5.4 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل. تأتي ذاكرة الهاتف بثلات إصدارات: 64 و 128 و 256 مع 4 جيجا رام. معالج الهاتف Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو. المعالج الرسومي للهاتف Apple GPU 4-core graphics. الهاتف يعزل الضوضاء أثناء المكالمات. الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقة 12+12 ميجا بكسل، ومزودة بفلاش رباعي ليد. يمكن عمل فيديوهات بتقنية الـ 4K بدقة 2160 بكسل. الهاتف مزود بخاصية بصمه الوجه. بطارية الهاتف 2227 ملي أمبير. الهاتف يدعم ميزة الشحن السريع بقوة 20 واط.

سعر iphone 12 mini في السعودية

من المتوقع أن يتم إصدار هاتف ايفون ميني 12 في شهر نوفمبر الجاري تحديداً يوم 13، وسيتم حجز الهاتف ابتداءاً من يوم 6 نوفمبر بسعر 2.650 ريال تقريباً.

مميزات هاتف iphone 12 mini

يعد وزن الهاتف خفيف جدا وهذا أفضل لسهولة الإستخدام.

تعد كاميرا الهاتف ممتازة.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

السماعات الخارجية للهاتف تأتي بصوت الأستريو.

معالج الهاتف Apple A14 Bionic وهذا يجعل أداء الهاتف أفضل.

عيوب هاتف iphone 12 mini