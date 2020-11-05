نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي الجديد وكيفية تشغيل التسجيلات بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات وأكثرهم استخداماً بين جيل التكنولوجيا، حيث يبحث الشباب باستمرار حول تحديث التطبيقات وقد شملت التحديثات الأخيرة تحديث تطبيق الواتساب الذهبي الجديد، وقد زاد التساؤل حول إمكانية وخطوات تشغيل التسجيلات، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني خطوات تشغيل التسجيلات ومميزات الواتساب الذهبي الجديد والخصائص التي يمكن استخدامها عند تنزيل التطبيق، علماً بأن الواتساب يتميز بالعديد من الاستخدامات مثل التسجيل والتقاط الصور وارسالها في الحال بالحفاظ على جودة الصورة، بالإضافة إلى الحفاظ على المعلومات والملفات الشخصية.

تطبيق الواتساب:

يعد هذا التطبيق من أفضل وأكثر التطبيقات استخداماً الأكثر أماناً، لا يمكن اختراق خصوصية المستخدم بسهولة نظراً لتوافر العديد من وسائل الآمان،بالإضافة إلى أن هذا التطبيق قد سجل عدداً قياسياً في عمليات التحميل الأكثر بمنصات الهواتف الذكية، علماً بأن واتساب الذهبي whatsApp Gold يعد النسخة المتطورة من نسخة الواتساب الأساسي.

أهم خصائص الواتساب الذهبي الجديد WhatsApp Gold:

يدعم اللغة العربية وجميع اللغات الأخرى إمكانية قراءة الرسائل التي حذفها الأصدقاء لا يحتوي على وجود إعلانات مثل التطبيقات الأخرى يدعم الكثير من الرموز التعبيرية والأشكال والملصقات الجديد التي يفضلها المستخدمين عن طريق تبادل الرسائل. وافر إمكانية الرد أوتوماتيكي دون اتصال الإنترنت أصبح حجم التطبيق صغير ومناسب لجميع الهواتف.

خطوات تحميل الواتساب:

الدخول على متجر جوجل بلاي

كتابة الواتس اب WhatsApp في البحث

يظهر بشكل تلقائي تطبيق الواتساب

الضغط على أيقونة تثبيت التطبيق

ويتميز هذا التطبيق (الواتساب الذهبي WhatsApp Gold) أنه يمكن من خلاله إجراء مكالمة فردية أو جماعية مثل التحديث الأخير الذي ضمه الواتساب العادي، علماً بأنه مزود بإمكانية حذف جميع الرسائل المرسلة بين الطرفين بشكل نهائي بعد مرور 7 أيام، بالإضافة إلى أن التحديث الأخير الذي قامت به الشركة زاد من الوضع الآمن لهذا التطبيق، وأوشك عدد المستخدمين لهذا التطبيق وتحميله على أن يصل إلى مليار مستخدم، بالإضافة إلى ميزة إمكانية مشاهدة القصص اليومية للأصدقاء بدون معرفة أحد، وفي حالة واجه أحد متابعينا مشكلة أثناء استخدام هذا التطبيق يمكن الاستفسار عبر تعليقاتكم وسوف يتم الرد في أسرع وقت.

خطوات تحديث تطبيق الواتساب الجديد:

يتم تحديث تطبيق الواتساب من خلال اتباع الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا عبر هذا المقال: