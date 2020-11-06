نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج زوم zoom للمحاضرات ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في برنامج زوم، يقوم الكثير من المعلمين باستخدام برنامج زووم لشرح وعرض المحاضرات للطلاب، وبالتالي يؤدي ذلك لتراكم هذه المحاضرات التي يقدمها المعلمون للطلاب في نفس التوقيت، وذلك لا يمكن الطلاب من استيعاب المحاضرات التي تم شرحها من قبل المعلمين وفهمها، لذلك يتم من الطلاب حول كيفية التسجيل في برنامج زوم لتسجيل المحاضرة، حيث أنه من خلال تسجيل وحفظ المحاضرة يستطيع الطالب الرجوع لها في أي وقت أراد بدون فقدان ما تم تقديمه بواسطة المعلم، لذلك نسعى بأن نوضح لكم من خلال السطور التالية كيف تسجل في برنامج زوم zoom للمحاضرات، وهذا البرنامج عبارة عن منصة تم تخصيصها لإجراء مكالمات الفيديو ذات جودة عالية، ويمكن من خلاله عرض المحاضرات والاجتماعات المهمة عن بعد من خلال شبكات الإنترنت، كما يدعم هذا البرنامج الويندوز، والأندرويد وفي هذا المقال نوضح لكم كيفية التسجيل في برنامج زوم zoom للمحاضرات من خلال هواتفكم المتنقلة أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم. خطوات التسجيل في برنامج زوم zoom أولًا القيام بتثبيت تطبيق زوم على الهاتف الخاص بك سواء آيفون أو أندرويد، ثم الدخول إليه، سيطرح لك التطبيق العديد من الخيارات منها إنشاء حساب أو الدخول للحساب في حال كان لديك حساب، وإذا كنت مستخدم جديد يتطلب منك إنشاء حساب، من خلال النقر على إنشاء حساب وسوف يطلب البرنامج منك بعض المعلومات الخاصة بك مثل الإيميل، الأسم، اللقب. بعد ذلك سوف تصلك رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قومت بتدوينه في البرنامج، ثم قم بتفعيل الحساب من خلال النقر على Activate account واذهب إلى التطبيق وسجل دخول وسيصبح لديك حساب من خلال برنامج زوم. مميزات استخدام برنامج زوم zoom هناك العديد من المميزات التي يتيحها برنامج زوم لكل مستخدميه، ونوضح لكم أهم هذه المميزات من خلال عدة نقاط وهي إمكانية تحديد جودة الفيديو الذي تريد تسجيله من خلال برنامج زوم، ويعد زوم مجاني ولا يحتاج لبيانات كثيرة.

كما يوفر هذا التطبيق دقة عالية للصوت وميزة اكتشاف الصوت للمستخدمين، كما يعطي البرنامج حقوق للمستضيف بأن يكتم صوت أي عضو يريده خلال عرض المحاضرة، أو إخراجه من المكالمة المباشرة، ويمكن إنشاء غرف والانضمام لها، وذلك يمكنك من المشاركة في الاجتماعات التي تعقد عبر زوم كمشاهد فقط، بدون تحدث.

ويمكن من خلال برنامج زوم أيضًا تحديد حجم الفيديو الذي تريد تسجيله وعمل CROP بمعنى أن تقوم بقص جميع المقاطع التي لا تريدها، وعند بداية وقت المحاضرة على برنامج زوم يمكنكم النقر فوق الزر الأحمر REC، وعند انتهاء وقت المحاضرة يتم النقر فوق STOP وذلك يعمل تلقائيًا حفظ الفيديو الذي تم تسجيله.

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