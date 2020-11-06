نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف آبل أيفون 12 بالسعودية ومصر والدول العربية والمواصفات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آبل أيفون 12 ، من أقوى هواتف شركة آبل الأمريكية التي أعلنت عنها خلال المؤتمر الذي عقد في شهر أكتوبر 2020م، والتي شملت iPhone 12 Mini، وجوال iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، ويعتبر هاتف iPhone 12، أرخص النسخ التي تم الإعلان عنها، وهواتف أيفون تلاقي رواجًا واسعًا في البلاد العربية، بسبب الإمكانيات الكبيرة التي توجد في هذه الهواتف، ويعتبر الكثير من المواطنين في الوطن العربي أن هواتف أيفون مظهر من مظاهر الرقي والتحضر ومواكبة العصر، ويتميز جوال ايفون 12 أن الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي على أحدث معالج من شركة آبل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات هاتف آبل أيفون 12

يحتوي جوال Apple iPhone 12 على مواصفات كبيرة وإمكانيات عالية جداً وهى كما يلي:-

الجوال يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الخامس، وشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. الهاتف يأتي بعدة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية، حيث يبلغ حجم الذاكرة في الإصدار الأول 64 جيجابايت، والإصدار الثاني يبلغ حجمه 128 جيجابايت، والإصدار الثالث حجمه 256 جيجابايت. الذاكرة العشوائية للإصدارات الثلاثة تبلغ 4 جيجابايت. نظام تشغيل الجوال أند رويد iOS14، ومعالج الجوال سداسي النواة. يحتوي الجوال على معالج رسومي من نوع Apple GPU رباعي النواة. يحتوي على بلوتوث من الإصدار الخامس وهو أحدث معالجات شركة آبل. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، مثل الكاميرات الموجودة في جوال Apple iPhone 11 Pro Max. كاميرا الجوال الأمامية مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية من نوع SL 3D. تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع بقدرة 20 وات، وتبلغ سعة البطارية 2815 مللي أمبير. بطارية هاتف آبل أيفون 12 تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات. تستحوذ الشاشة على 86% من واجهة الجوال الأمامية. حواف الشاشة الجانبية صغيرة ومميزة ورائعة، والحواف التي توجد بالأسفل متوسطة الحجم. الشاشة من نوع Super Retina وتحتوي على طبقة حماية من الخدوش. تدعم شاشة Apple iPhone 12 التدرج اللوني الواسع. يدعم الجوال تقنية الـ Face ID.

مميزات هاتف Apple iPhone 12

يحتوي الجوال على مميزات عديدة تجعله من الأقوى الهواتف الذكية التي توجد بالأسواق وهى كالآتي:-

بطارية الهاتف تستمر لفترات طويلة أثناء الاستخدام المستمر.

الهاتف يأتي بحماية قوية تبلغ 4 أضعاف الإصدارات السابقة عند السقوط على الأرض.

الكاميرا الأمامية للجوال تعطينا صور سلفي غاية في الروعة والجمال، وتصوير الفيديوهات بشكل سينمائي.

بطارية الموبايل تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات.

يحتوي الجوال على معالج من نوع Bionic A14، ودقة تصنيع 5 نانو متر.

يحتوي الهاتف على تقنية بصمة الوجه.

الجوال يأتي بذاكرة عشوائية كبيرة نستطيع من خلالها تشغيل من تطبيق أو لعبة في وقت واحد.

جوال آبل أيفون 12 يأتي بثلاثة إصدارات للذاكرة 64 جيجابايت، و128 جيجابايت، و256 جيجابايت.

يأتي بثلاثة إصدارات للذاكرة 64 جيجابايت، و128 جيجابايت، و256 جيجابايت. تحتوي الشاشة على زجاج مدعم ببلورات النانو سيراميك الذي يحمي الشاشة من الكسر.

تتميز شاشة الجوال بحوافها الصغيرة.

دقة شاشة الهاتف 1170*2532، وتدعم خاصية اللمس المتعدد.

الهاتف يدعم مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء بمقياس IP68.

وزن الجوال خفيف ويبلغ 164 جرام.

الجوال يحتوي على مايك لعزل الضوضاء أثناء التحدث.

يأتي آبل ايفون 12 بصوت مجسم ومرتفع.

عيوب هاتف آبل أيفون 12

الجوال يتضمن بعض العيوب التي يجب معالجتها في المستقبل بالإصدارات القادمة وهى كما يلي:-

لا يمكن إزالة بطارية الجوال من مكانها إلا من خلال توكيل شركة آبل أو متخصص في صيانة هواتف أيفون. شاشة جوال Apple iPhone 12 تحتوي على نتوء تستحوذ على مساحة كبيرة من شاشة الموبايل. الجوال يأتي غير مدعوم بتركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين الداخلية. ارتفاع سعر الهاتف بالمقارنة بهواتف الشركات الأخرى التي تعطينا نفس الإمكانيات. علبة الهاتف لا تحتوي على الشاحن حيث يتم شرائه منفصلًا عن الهاتف. لا تحتوي علبة الجوال على سماعة الأذن الخارجية.

سعر Apple iPhone 12

سوف نعرض على حضراتكم سعر آبل أيفون 12 بالسعودية ومصر والدول العربية والسعر بالدولار الأمريكي وهى كما يلي:-