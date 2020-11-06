نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 ميني في السعودية ومواصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 12 ميني في السعودية ، iphone 12 Mini هو من ضمن سلسله هواتف iphone 12 الذي أعلنت عنها شركة أبل العالمية ، ولكن هذا الهاتف هو الأرخص سعرا وأقل أمكانيات مقارنه بهواتف iphone 12 الأخري، كما يمكنك حجز الهاتف من يوم 6 نوفمبر وتستلم الهاتف يوم 13 نوفمبر الجاري، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم علي سعر ايفون 12 ميني في السعودية ومواصفاته وعيوبه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات هاتف ايفون 12 ميني يحتوي الهاتف على شريحتين أتصال من نوع Nano Sim و eSim . يدعم الهاتف شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع وأيضا الجيل الخامس . الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الزجاج مع إطار من معدن الألومنيوم . وزن الهاتف 135 جرام لكي يكون سهل عند الاستخدام . يأتي الهاتف بأبعاد 131.5*64.2*7.4 . يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار، حيث يمكنه مقاومة الماء لمدة 30 دقيقه تحت 6 أمتار . يأتي الهاتف بشاشه على شكل النوتش من نوعية Super Retina XDR OLED بمساحة 5.4 إنش وبدقة 1080*2340 بكسل . تأتي الذاكرة الصلبة للهاتف بأكثر من إصدار، ذاكرة الإصدار الأول بسعة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، وذاكرة الإصدار الثاني بسعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، وذاكرة الإصدار الثالث بسعة 256 جيجا بايت مع 4 جيجا رام . استخدمت شركة أبل معالج Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو وهو المعالج الأحدث بالرغم من أن هذا الهاتف هو الأصغر والأرخص سعرا . يأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 4-core graphics . يدعم الهاتف خاصية إلغاء الضجيج والضوضاء عن طريق الميكروفون الثانوي . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل . دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 12 ميجا بكسل . ويحتوي الهاتف على خاصية بصمة الوجه . يحتوي الهاتف على فلاش رباعي من نوع ليد فلاش لتصوير صور وفيديوهات بجوده عاليه . يمكن تصوير الفيديوهات من الهاتف بتقنية ال 4K بدقة 2160 بكسل . يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب . تأتي السماعات الخارجية للهاتف بصوت ستيريو لتقديم صوت ذات جوده عاليه . يأتي الهاتف بخاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي . إصدار بلوتوث الهاتف 5.0 . يدعم الهاتف الواي فاي . يأتي الهاتف ببطارية 2227 مللي أمبير . يدعم الهاتف ميزة الشحن السريع بقوة 20 واط . يأتي الهاتف بنظام تشغيل ios 14 . يتوفر الهاتف باللون الأزرق والأخضر والأحمر والأسود والأبيض . عيوب هاتف ايفون 12 ميني يأتي الهاتف بدون رأس الشاحن وسماعات الأذن .

بطارية الهاتف حجمها صغير جدا .

يأتي الهاتف بدون منفذ ال 3.5 الخاص بسماعات الأذن .

لا يدعم الهاتف شريحة eSim . سعر هاتف ايفون 12 ميني السعر العالمي للهاتف نسخة 64 جيجا 699 دولار أمريكي .

السعر العالمي للهاتف بنسخة 128 جيجا 749 دولار أمريكي .

السعر العالمي للهاتف بنسخة 256 جيجا 849 دولار أمريكي .

سعر ابفون 12 ميني في السعودية المتوقع 2.650 ريال سعودي .

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