نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وأحدث تحديثاته للتخلص من المسيئين وكيفية تأمينه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات استخداماً بين الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل والشركات، حيث أنه يهدف إلى الحفاظ على الأمان وسرية المحادثات كما يساعد على البقاء متصلين بشكل دائم على مدار اليوم، ويتمتع هذا التطبيق بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ونوضحها لكل متابعينا من خلال مقالات موقعنا ثقفني، ويعد استلام محتوى غير مرغوب فيه من مستخدمي مجهولين مشكلة حقيقية تواجه مستخدمي مجهولين مشكلة حقيقية تواجه مستخدمي التطبيق المملوك ل فيس بوك وقد تعرض العديد من الأشخاص للإساءة بالفعل من خلال واتساب وفي سبيل التخلص من هذه المشكلة تضمن واتساب مثل تطبيقات مماثلة الأخرى ومنصة الشبكات الاجتماعية

الإبلاغ عن المستخدمين المزعجين:

وقد وفر تطبيق الواتساب تحديث يعمل على حماية الأشخاص وكافة المستخدمين، وذلك في حالة وجود بعض المستخدمين الذين يقومون بالإزعاج وإرسال رسائل مزعجة أو مسيئة، حيث يتم الإبلاغ عنهم أو استخدام خاصية الحظر، بعد أخر تحديث تم ترقية ميزة الإبلاغ عن المسيئين لجعلها أكثر من خاصية شكلية بحيث تكون ذات فائدة فعلية، وبحسب موقع WABETALNFO المتتبع لتغيير تحديثات وتطويرات واتساب فقد أصبحت الميزة الحديثة جاهزة للاختبار تقريباً وسيحصل مستخدمي الأندرويد عليها أولاً.

التحديث في الواتساب الجديد :

شهد الواتساب خلال هذه الأيام تحديثات أخيرة، حيث تم الإعلان عن تفعيل آخر تحديث للواتساب ليتمكن كافة المستخدمين من ترقية التطبيق والاستفادة من التحديثات، حيث يتم في العادة الإبلاغ عن المسيئين من خلال الضغط على كلمة إبلاغ من دردشة جهة الاتصال المزعجة ولكن بعد التحديث فإنه عند الإبلاغ عن مستخدم يجب عليك أيضا مشاركة الرسائل الأخيرة التي أرسلها المستخدم إليك عبر واتساب، ولا تنطبق ميزة الإبلاغ ومشاركة الرسائل الجديدة على الأفراد فحسب بل تنطبق أيضا على الدردشات الجماعية وأولئك الذين لديهم أعمال والطريقة الجديدة لها فائدتان رئيسيتان وهما:

الأول هو تمكين الشركة من اتخاذ قرارات أفضل

الثاني هو تقليل عدد الأشخاص الذين يقدمون شكاوى غير مبررة حول مستخدمين أخرين

وفي الوقت الحالي تتاح الميزة لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام التشغيل أندرويد و سيتمكن مستخدمي نظام IOS من الحصول عليها قريباً