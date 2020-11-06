نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 12 منيي في السعودية واهم مميزاته وعيوبه iPHone 12 Mini في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 12 ميني في السعودية واهم مميزاتة وعيوبة iPHone 12 Mini ، أعلنت يوم الجمعة الماضية شركة آبل عن إطلاق هواتف آيفون 12 وآيفون 12 برو حيث وضعت تحديثات وتقنيات حديثة وأعلنت الشركة أيضاً عن وجود هاتفين أخرين سوف تعلن عنهم يوم 6 نوفمبر القادم ، والآن سوف نقدم لكم مواصفات هاتف آيفون 12 وسوف نقدم لكم أيضاً مميزات وعيوب الهواتف .

ما هي مواصفات iPhone 12 mini

من مواصفات موبايل آبل آيفون 12 يتميز بوزن خفيف جداً يصل الي 135 جرام مما يعني أنه لا يكون عبئاً في حمله بالجيب كما يمكن استخدامه لساعات طويلة ، كما أن أبعاد الهاتف تصل إلى 131.5 ملم طول × 64.2 ملم عرض × 7.4 ملم سمك الموبايل .

تم تصميم الهاتف بخامات دقيقة من الألومنيوم كما يوجد به زجاج خلفي وأمامي بتقنية جديدة كما تعاونت معها كورنينج التي صنعت زجاج الحماية وأطلقت عليه الشركة اسم Ceramic Shield كما تذكر الشركة إنه أفضل من أي نوع هاتف أخر لأنه يتحمل السقوط 4 مرات أقوي .

ما هى ميزات هاتف iphone 12 mini

يتميز هاتف iphone 12 mini جودة الشاشة العالية .

كما يتميز أيضاً بتصميم أنيق وحجمه مناسب لليد الواحدة .

كما يوجد في موبيل iphone 12 mini نسخة IOS14

كما صمم الموبايل بتقنية السيراميك لحماية الموبايل من أي صدمات قد تحدث .

تصميم الهاتف بتقنية السيراميك لحماية الهاتف من الصدمات .

كما ان يوجد العديد من الألوان التي تناسب كل الأشخاص .

يوجد في الموبايل خاصية دعم شبكات الجيل الجديد 5G

ما هي عيوب هاتف iphone 12 mini

من أكثر عيوب هاتف iphone 12 mini لا يوجد مستشعر اصبع .

النوتش الموجودة داخل الموبايل حجمها كبير جداً .

لا يوجد معدل تحديث 90 هرتز داخل الموبايل أو 120 هرتز من باقى الموبيلات المنافسة.

متوقع أن تكون بطاريه الهاتف صغيرة لأنه لا يتم تحديد سعتها .

سعر هاتف iphone 12 mini

سوف يتم إطلاق الهاتف في الأسواق بالمملكة العربية السعودية يوم 13 نوفمبر كما يبدأ الحجز مسبقاً من 6 نوفمبر ويوجد 5 ألوان من الهاتف وهم الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق وتكون أسعار الموبيل هي :-