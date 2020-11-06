نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف أيفون 11 برو ماكس ومواصفاته في السعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف أيفون 11 برو ماكس هو من أفضل الهواتف عالمياً وهو واحد من الهواتف ذكية التي قامت شركة آبل الفترة الماضية بطرحها بالأسواق، وحققت شركة أبل نجاحات هائلة، وحققت الشركة من ورائها هذه الهواتف أرباح هائلة، وكان تصميم ومتانة وجودة هذه الهواتف ممتازة جداً، وشملت هذه النسخ هاتف iPhone 11، وهاتف iPhone 11 Pro، ويعتبر هاتف أيفون 11برو ماكس من أغلي النسخ وأجودها من بين الهواتف التي في الاسواق ويحتوي هاتف أيفون 11 برو ماكس على معالج قوي من شركة آبل يسمي A 13 Bionic, وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وسعر هاتف أيفون 11 برو ماكس في السعودية والوطن العربي مواصفات هاتف أيفون 11 برو ماكس لهاتف أيفون 11برو ماكس مواصفات عديدة كالتالي:- يكون الهاتف مقاومة الغبار والماء حتى 5متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. يحتوي الهاتف على2 شريحة اتصال الأولى من نوع نانو SIM، والثانية e SIM. يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع. يتميز الهاتف بالمتانة والجودة العالية حيث يكون مصنوع من الزجاج، ووجود إطار جانبي مصنوع من الألمنيوم. يحتوي الهاتف على ثلاث إصدارات من حيث مساحة الذاكرة يأتي الاصدار الأول بذاكرة صلبة مساحتها 64 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة مساحتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجابايت، ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت. يأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة آبل يعتبر الأحدث ويسمي A13 Bionic. يحتوي الهاتف على ميكروفون يستخدم في عزل الضجيج. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، بدقة 2160 بكسل، ويدعم ايضاً التصوير بجودة الـ FHD، بجودة 1080 بكسل، ويدعم أيضاً التصوير الـ HD، بدقة 720 بكسل، ويدعم أيضاً التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ FHD، بدقة 1080 بكسل. يحتوي الهاتف على وسائل أمان ويدعم أيضاً الهاتف جميع المستشعرات، مثل مستشعر الجيرو سكوب، ومستشعر التسارع والتقارب، والضغط الجوي، والبوصلة ويدعم أيضاً الهوت سبوت. يحتوي الهاتف على واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax. يحتوي الهاتف على بلوتوث هو الأحدث من الإصدار الخامس. يحتوي الهاتف على تقنية الموقع الجغرافي GPS، ويساعد على تحديد نظم الملاحة العالمية. يحتوي الهاتف على منفذ USB تقليدي من نوع Lightning. يدعم الهاتف سعة بطارية كبيرة 4000 مللي أمبير، وهى أكبر بطارية في سلسلة هواتف ايفون، وتدعم أيضاً الشحن السريع بقدرة 18 وات. يأتي الموبايل باللون الأسود، والأبيض، والذهبي. عيوب هاتف أيفون 11 برو ماكس سوف نتعرف على عيوب هاتف أيفون 11 برو ماكس كالتالي:- الهاتف لا يدعم تركيب الكارت الميموري.

سعر الهاتف غالي جداً.

الهاتف ثقيل عند حمله.

لا يدعم الهاتف منفذ جاك الخاص بسماعات الاذن.

لا يمكن تغير حجم الشاشة وسعة البطارية. سعر هاتف أيفون 11 برو ماكس سوف نتعرف على أسعار هاتف أيفون 11 برو ماكس كالتالي:- سعر النسخة 512جيجابايت بالسعودية 6094ريال سعودي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 5332 ريال سعودي، وسعر النسخة 64جيجابايت 4665ريال سعودي. سعر النسخة 256جيجابايت في مصر 23500جنيه، والنسخة 64جيجابايت سعرها 20500جنيه. سعر النسخة 512 جيجابايت 512 دينار كويتي النسخة 256جيجابايت بالكويت 445دينار كويتي، وسعر النسخة 64جيجابايت 392دينار كويتي. سعر النسخة 512 جيجابايت بالأمارات 6119 درهم إماراتي النسخة، وسعر النسخة 256 جيجابايت 5269 درهم، وسعر النسخة64 جيجابايت بدولة الإمارات 4639 درهم.

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