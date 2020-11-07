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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قفل الحساب على الانستجرام في المقال التالي
عمر شويل - جدة قفل الحساب على الانستجرام، واحد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي هو تطبيق الانستا، فهناك العديد من الأشخاص بالملايين يستخدمون ذلك التطبيق لميزاته الجميلة، ولكن بعض الأشخاص يرغبون في قفل حسابهم على الانستجرام لأسباب عديدة، ولذلك يقوم موقع انستجرام بتقديم خاصيتين لتعطيل الحساب إما أن يكون قفل مؤقت للحساب أو قفل نهائي للحساب، ويعود السبب لاختيار إحدى الخاصيتين هي أسباب معينة تعود للشخص نفسه، فقد يشعر بالملل والضيق من وجوده على الانستجرام، أو وجود بعض المشاكل النفسية والضغوطات الحياتية التي تواجه فيضطر أن يبتعد عن تلك التطبيقات لمدة.
إغلاق حساب الانستا بشكل مؤقت
في بعض الفترات قد نحتاج لإغلاق كافة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لنرتاح فترة ثم نعود من جديد، وهنا يمكن استخدام خاصية الغلق المؤقت للحساب، وذلك يتم بخطوات سهلة وبسيطة وهي:
- الذهاب لتطبيق الانستجرام، وتسجيل الحساب الخاص بك من كلمة سر واسم المستخدم.
- بعد تسجيل الدخول لحسابك الشخصي، نضغط على الصورة الخاصة بالملف الشخصي ونختر منها تعديل الملف الشخصي.
- نختر من الخيارات الموجودة خاصية تعطيل الحساب المؤقت.
- ويتم تسجيل سبب تعطيل الحساب الشخصي، وبعدها نقوم بتسجيل كلمة السر مرة أخرى، وننقر على التعطيل المؤقت بعد ذلك.
قفل الحساب بشكل نهائي على الانستقرام
قد يرغب الفرد في غلق حسابه نهائيًا على الانستقرام لأنه شعر بالملل وعدم وجود الجديد ليتابعه، فيلجأ لتعطيل الحساب بشكل نهائي، وبذلك هو يُمنع من استخدام أو استعادة الحساب مرة أخرى، وهذه خطوات غلق حساب الانستا نهائيًا:
- زيارة موقع الانستجرام وفتح الحساب الخاص بك.
- وبعد ذلك نتجه للقائمة الخاصة بحذف الأكونت أو Delete account، من قائمة الإعدادات أو Settings.
- وبعدها سنجد أن الانستا يطلب منك أن توضح سبب غلقك للحساب نهائيًا، وبعدها يتم إدخال كلمة السر الخاصة بك.
- اختر بعد ذلك التبويب الخاص بحذف الحساب نهائيًا، وستظهر صفحة تؤكد إتمام الحذف.
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