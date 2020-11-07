نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على الانستغرام؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التعرف على حظر شخص ما لك، خاصية البلوك أو الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي، هي خاصية تساعد الأفراد على التخلص ممن يضايقوهم على تلك المواقع، ولمنع ظهور ما ينشره الأشخاص والصفحات المزعجة، ولكن قد يتسائل بعض الأفراد عن طريقة كشف البلوك، أو طريقة حظر شخص ما لك، وهي خطوات بسيطة للتعرف على ذلك تابعوا معنا.

التعرف على حظر شخص ما لك على الانستقرام

لا تتميز مواقع التواصل الاجتماعي بتعريفك بأنه هناك شخص ما قام بحظرك، وذلك لأسباب عديدة أهمها تأثر نفسية الفرد بذلك، ولكن قد نفاجئ باختفاء منشورات أو حالات أو صور حساب ما كان يظهر كثيرًا أمامنا، وهنا يتجه الشك إلى أن هذا الشخص قام بحظرك، ويمكن التعرف على حظر شخص لك على الانستجرام من خلال بعض الطرق:

عدم إيجاد المحادثة بينك وبين الشخص

ففي حالة حظرك لشخص ما سريعًا تختفي المحادثة بينك وبينه، فهي لا يتم حذفها ولكن تختفي فقط لحين إزالة الحظر مرة أخرى.

اختفاء المنشورات الخاص بشخص ما

فعندما نلاحظ اختفاء المنشورات الخاصة بفرد ما، سريعًا ما يتجه التفكير إلى حظره لك، ويمكن التعرف على ذلك من خلال التوجه لشريط البحث وكتابة الاسم الخاص بالحساب الشخصي له، وهنا تظهر بعض الاحتمالات:

أن الحساب يظهر أمامك بالمنشورات الموجودة ولكنها لا تصلك في حالة كان الحساب عام، ولكن إذا الحساب خاص ترسل رسالة إليك لتعرفك بهذا وهنا لا يوجد حظر. أن يظهر الحساب مع عدد المتابعين وعدد ما تم نشره من منشورات، ولكن لا تظهر تلك المنشورات لك، وهنا بالتأكيد قام الشخص بحظرك. أو أن الحساب لا يظهر نهائيًا وهنا قد يكون ذلك الشخص حذف حسابه أو غير اسمه أو حظرك.

عدم القدرة على متابعة الشخص من جديد

حيث يقوم تطبيق الانستجرام بمنعك من متابعة الحساب الذي قام بحظرك، فإذا حاولت البحث عن ذلك الحساب ووجدته وقمت بمتابعته يمنع انستجرام ذلك، ولا يقوم بتنبيه الشخص بأنك قمت بالمحاولة.

برنامج كشف البلوك للانستجرام

وهو برنامج يسمح بالتعرف على من قام بحظرك ومن يتابعك ومن ألغى متابعته لك.