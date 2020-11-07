نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 12 mini وأهم مميزات آيفون 12 mini من شركة أبل بعد طرحه بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 12 ميني iPhone 12 mini من آبل، تم إطلاق أحدث إطلالات شركة أبل من الهواتف الجوالة، وذلك علي دفعتين، حيث تم إصدار ايفون 12 وكذلك iphone 12 pro، وكانت الأسعار بالأسواق متوفرة بعد إعلانهم في المؤتمر الصحفي علي الفور، وحالياً تم صدور الهاتفين الجدد والذين يضمان ايفون 12 ميني الذي يمتلك عدد مميز من الإمكانيات الجبارة، وسيمكنكم حجزه والحصول عليه بالأسواق داخل المملكة العربية السعودية عن طريق أمازون.

إصدارات هاتف ايفون 12 الجديدة

إصدارات شركة apple من الهواتف الجديدة جاء في إطار أربعة هواتف، وتم نزول iphone 12, iphone 12 pro بالأسواق أولاً، وحالياً تم توفير ايفون ميني وكذلك ايفون 12 برو ماكس بالمقاسات الآتية:-

هاتف iPhone 12 Mini بشاشة مقاسها 5.4 بوصات.

هاتف iPhone 12 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 12 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 12 Pro Max بشاشة 6.7 بوصات.

جوال iPhone 12 mini المميزات

يمتلك الهاتف مميزات متعددة، ونرفق لكم أهمها الآن بعد نزوله الأسواق يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، وهذه المميزات هي:-

يُعد جوال ايفون 12 ميني أصغر وأخف هاتف ذكي 5G في العالم، مع امتلاكة شاشة من الحافة إلى الحافة، كما يوفر إمكانية الشحن اللاسلكي السريع.

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يمتلك ذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت.

متوفر بـ5 ألوان مذهلة؛ وهي: “الأزرق، الأخضر، الأسود، والأبيض، والأحمر”.

من أهم مميزاته أنه يوفر شاشة Super Retina كبيرة.

يمتلك الهاتف غطاء أمامي من السيراميك Shield، أقوى من أي زجاج هاتف ذكي صنع على الإطلاق في الأسواق.

يعتبر أهم ميزة بالهاتف هو أنه ضد الماء.

يدعم التقاط فيديو HDR مع Dolby Vision بدقة 4K حتى 30 إطارًا في الثانية.

سعر هاتف ايفون 12 mini

بعد نزول الهاتف في الأسواق، تم إعلان سعر iPhone 12 mini لأنه يمتلك العديد من المميزات في الفئة المناسبة لسعره، وقد تم إعلان سعره 729 دولار، وهو ما يعادل 2733 ريال سعودي داخل الأسواق وعلي موقع أمازون، ويمكنكم الحجز الآن بكل سهولة والحصول علي الهاتف بعد نزوله بالأسواق وتوفره رسمياً من شركة آبل، وانتظرونا في تغطية شاملة لكافة مشتملات أبل.