نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iPhone 12 mini وسعره في الأسواق العالمية والعربية وموعد إنطلاقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات iPhone 12 mini ،بعد أن حققت شركة ابل نجاحات مزهلة في تحقيق مبيعات كبيرة لآخر إصدارات هواتف iPhone 12 pro و iPhone 12 و iPhone 12 pro max أطلقت هاتفها ايفون 12 ميني الجديد منخفض التكلفة والذي يجمع بين مواصفات ممتازة مع سعر مناسب وأقل تكلفة من هواتف ايفون 12 الأخرى، سنتحدث بإستفاضة عن أهم مواصفات iPhone 12 mini ومعرفة آخر تحديث لأسعاره عالمياً ودولياً.

مواصفات iPhone 12 mini

يتمتع الهاتف بوزن خفيف للغايه، حيث إنه لا يزيد حجمه عن 135 جرام وهذا ما يجعل أستعماله اسهل. الهاتف يمكن سقوطه حتى 4 مرات دون خدشاً واحداً، فمن حيث التصميم فإنه صُمم من الألمونيوم والزجاج بتقنية الـ Ceramic Shield، وهذا ما يجعله مقاوم جيد ضد السقوط. شاشة الهاتف تأتي بحجم 5.4 بوصة وتبلغ دقتها 1080×2340 بكسل (FHD+)، كما أن نوع الشاشة Super Retina XDR OLED بكثافة 476 بكسل لكل بوصة. الزجاج الأمامي للهاتف مصنوع من الزجاج وطلاءه ضد الزيوت والشحوم، كما تدعم شاشة الهاتف HDR10 و Dolby Vision و True-tone و Wide color gamut. معالج الهاتف Apple A14 Bionic سداسي النواه. نظام تشغيل هاتف ايفون 12 ميني هو iOs 14. يأتي الهاتف بمساحة تخزين خارجية وهما ثلاثة نسخ 46 و 128 و 256 جيجا بايت ولا يدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية. يحتوي الهاتف على منفذ USB Type-C. يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 3.5 جيجا بايت. يدعم الهاتف خاصية بصمة الوجه ولا يدعم بصمة الأصبع. الهاتف مقاوم للماء والغبار لمدة 30 دقيقة على بعد 6 أمتارعمق وهذا بفضل معيار IP68. بطارية الهاتف 2227 ملي أمبير وبها ميزة الشحن السريع بواقع قدرة 18 واط. سيتوفر الهاتف بخمسة ألوان وهما الأسود والكحلي ووالأحمر والأبيض والأخضر. تأتي كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 12 ميجا بكسل وتدعم التركيز التلقائي، كما تدعم تصوير فيدوهات بدقة الـ 4K وتقنية HDR والبانوراما.

يمكن معرفة نقاط مميزات وعيوب هاتف iPhone 12 mini من خلال مقالة ” سعر iphone 12 mini في السعودية وأهم المواصفات وعيوبه ومميزاته “.

سعر هاتف ايفون 12 ميني في الأسواق العالمية والدولية

على صعيد شركة ابل فقد سعرت الهاتف بقيمة 700 دولار للنسخة 64 جيجا بايت، و750 دولار للنسخة 128 جيجا بايت، و 850 دولار للنسخة 256 جيجا بايت.

فقد سعرت الهاتف بقيمة 700 دولار للنسخة 64 جيجا بايت، و750 دولار للنسخة 128 جيجا بايت، و 850 دولار للنسخة 256 جيجا بايت. أما على صعيد السعودية فاسيطرح بواقع سعر 2.650 ريال سعودي.

وفي دولة الإمارات بسعر 2.665 درهم إماراتي.

أما في مصر 13.000 جنيه مصري.

متى سيتم طرح هاتف ايفون 12 ميني في الأسواق العالمية والدوليه والمحلية

أعلنت شركة ابل إنه سوف يتم طرح الهاتف في يوم 13 نوفمبر الشهر الجاري، وسوف يتم إتاحة الحجز المسبق للهاتف يوم 6 نوفمبر.