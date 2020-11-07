نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر آبل أيفون 12 ميني بالسعودية ومصر والدول العربية ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل أيفون 12 ميني ، هو أصغر هاتف في سلسلة هواتف شركة آبل الجديدة، والتي أعلنت عن طرحها الشركة في المؤتمر الذي عقد في شهر أكتوبر 2020م، وتشمل هذه السلسلة من هواتف أيفون، جوال iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Pro، وموبايل iPhone 12 Pro Max، وهواتف أيفون تعتبر من أشهر الجوالات رواجاً في الدول العربية وخاصة في دول الخليج، ويعتبرها الكثيرين وسيلة للتباهي والتفاخر ومواكبة التطور التكنولوجي، وجوال iPhone 12 Mini يدعم أحدث شبكات الاتصال في العالم والتي تعرف بشبكات الجيل الخامس، وسوف نتناول مواصفات وسعر الجوال في السعودية والدول العربية، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مواصفات آبل أيفون 12 ميني

هناك العديد من المواصفات عالية الجودة التي يشتمل عليها هاتف Apple iPhone 12 Mini وهى كما يلي:-

الجوال يدعم تشغيل كل الشبكات وخاصة شبكة الجيل الخامس. يأتي الهاتف بشريحتي اتصال الأولى من نوع eSIM والثانية Nano SIM. وزن الهاتف خفيف حيث يبلغ وزنه 135 جرام. أبعاد الجوال 131.5*64.2*7.4 ملم. يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، مع وجود إطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. يدعم مقاومة الغبار والأتربة والمياه بمعيار IP68 حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. الزجاج الذي يوجد بالجوال مقاوم للخدوش لاحتوائه على طبقة حماية من نوع Oleo Phobic. نظام التشغيل في الجوال IOS 14، والمعالج يأتي من شركة آبل من نوع Apple A14 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر، سداسي النواة. يحتوي على معالج رسومي من نوع GPU، رباعي النواة. مساحة الذاكرة العشوائية في الجوال 4 جيجابايت. يأتي هاتف آبل أيفون 12 ميني بثلاثة إصدارات، الأول بمساحة 64 جيجابايت، والثاني يأتي بمساحة 128 جيجابايت، والثالث يأتي بمساحة 256 جيجابايت. لا يدعم جوال iPhone 12 Mini تركيب كارت ميموري. يحتوي الهاتف على الواي فاي، ويدعم الاتصال من خلال الهوت سبوت. يحتوي على خاصية الـ NFC للاتصال قريب المدى. يدعم خاصية الـ GPS التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة العالمية. يحتوي الجوال على خاصية الانفراد. لا يدعم الجوال مدخل 3.5 ملم الخاص بالسماعات الخارجية. لا يدعم الهاتف تشغيل راديو FM. يأتي الجوال بالعديد من الحساسات، مثل حساس التقارب والتسارع، وحساس الجيرو سكوب، وحساس البوصلة، والضغط الجوي. الهاتف يأتي باللون الأحمر والأسود والأبيض والأزرق والأخضر.

مواصفات شاشة Apple iPhone 12 Mini

تحتوي شاشة هاتف آبل أيفون 12 ميني على مواصفات وإمكانيات عالية وهى كالآتي:-

الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، وتدعم 16 مليون لون.

تدعم خاصية الـ HDR10.

معدل تحديث الشاشة 60 ميجا هرتز.

حجم الشاشة يبلغ 5.4 بوصة.

جودة الشاشة FHD+ ودقتها 1080*2340 بكسل.

نسبة الطول إلى العرض في الشاشة 19.5:9.

مواصفات كاميرات آبل أيفون 12 ميني

يأتي الهاتف بأربعة كاميرات، كاميرتان أماميتان، وكاميرتان خلفيتان، ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية مزدوجة، دقة الأولى والثانية 12 ميجا بكسل. فتحة العدسة الأولى 1.6/F، وزاوية تصوير عريضة، وتحتوي على مثبت بصري OIS. فتحة العدسة الثانية 2.4/F بزاوية تصوير عريضة جداً، وفائقة الاتساع 120 درجة. الكاميرا الأمامية للهاتف ثنائية، الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، والثانية Camera SL 3D. فتحة العدسة الأولى الأمامية 2.2/F. والعدسة الثانية مخصصة لمستشعر العمق. الكاميرا الخلفية تدعم التصوير بجودة 2160 بكسل، وجودة 1080 بكسل، وجودة 720 بكسل، ودقة 1080 بكسل للتصوير الـ Slow Motion. الكاميرا الأمامية تدعم التصوير بجودة 2160 بكسل، وجودة تصوير 1080 بكسل، وجودة تصوير 720 بكسل، وجودة تصوير 1080 بكسل للتصوير الـ Slow Motion. تدعم الكاميرات التصوير البانوراما. تحتوي على فلاش ليد رباعي.

مواصفات بطارية Apple iPhone 12 Mini

بطارية الجوال تحتوي على مواصفات تجعلها تعمل لفترات طويلة وهى كما يلي:-

سعة البطارية 2227 مللي أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة من مكانها.

تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 20 وات.

يتم شحن 50% من بطارية هاتف آبل أيفون 12 ميني في نصف ساعة.

في نصف ساعة. تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات.

سعر آبل أيفون 12 ميني في الدول العربية

سوف نستعرض معكم سعر النسخة 64 جيجابايت من الجوال في الدول العربية وهى كما يلي:-