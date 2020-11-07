نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 12 ميني ضجة من أبل Apple Iphone 12 mini في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 12 ميني من أبل: تفتح شركة أبل باب الحجز علي هاتف iphone 12 mini، وقد كانت شركة أبل أعلنت عن الهاتف من خلال الأسابيع الماضية هو وأربعة أجهزة أخري من طرازات مختلفة، وهذا ضجة من أبل، لأول مرة فى تاريخها تصدر أربعة أجهزة مختلفة من هاتف أيفون. مواصفات هاتف أيفون 12 ميني يُعد هاتف أيفون 12 ميني من أصغر إصدارات سلسلة أيفون الجديدة. حيث يأتي موبايل iphone 12 mini بشاشة بمقاس 5.4 بوصة من نوع Oled Super retina Xdr. ويأتي هاتف أيفون 12 ميني بمعالج حديث من شركة أبل A14 Bionic، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ويأتي جوال أيفون 12 ميني بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، ويأتي بكاميرا امامية بدقة 12 ميجابكسل. ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين 64 جيجابايت او 256 جيجابايت او 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت. ياتي هاتف أيفون 12 ميني بواجهة أمامية وواجهة خلفية من الزجاج المقوي مع حواف من المعدن. يأتي هاتف ايفون 12 ميني ببطارية بحجم 2227 مللي أمبير، وتعمل فى تشغيل الفيديوهات لمدة 15 ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 12 واط، ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano sim ونوع esim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2G وشبكات الجيل الثالث 3G وشبكات الجيل الرابع 4G وشبكات الجيل الخامس 5G. يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل، ويدعم تصوير FHD بدقة 1080 بكسل. كيفية حجز وشراء أيفون 12 ميني سيتوفر هاتف iphone 12 mini للبيع فى أكثر من 30 دولة منهم، أستراليا والصين والمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقال شركة أبل أنه سيتم شحن الهواتف التي تم طلبها مسبقاً يوم الجمعة القادم الموافق 13 من شهر نوفمبر لعام 2020. سعر هاتف أيفون 12 ميني يتوفر هاتف Iphone 12 mini بسعر يبدأ من 729 دولار امريكي، مما يعادل 11476 جنيه مصري، للنسخة ال 128 جيجابايت، و 699 دولار امريكي للنسخة ال 64 جيجابايت، 849 دولار امريكي للنسخة 256 جيجابايت. ويتوفر جوال ايفون 12 ميني فى المملكة العربية السعودية بسعر 2997 ريال سعودي، للنسخة ال 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايفون 12 ميني ضجة من أبل Apple Iphone 12 mini على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.