كيان إيجيبت تطرح سكودا أوكتافيا A8 الجديدة كلياً

أزاحت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر الستار عن سيارتها أوكتافيا A8 الجديدة كليًا المدعمة بمجموعة من المواصفات المتميزة لفئة السيارات السيدان من حيث الأبعاد والمحرك ووسائل الأمان والتصميم.

وأوضحت الشركة أن مبيعات سكودا للسيارات الملاكي شهدت تقدما ملحوظا منذ الربع الأول من العام 2020، مع تصدر السيارة "كودياك" قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر في النصف الأول من العام الحالي 2020 رغم الأزمة الطاحنة التي لحقت بسوق السيارات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى قيام "كيان إيجيبت" بطرح أكثر من طراز في الفترة القصيرة المنقضية عقب رفع بعض الإجراءات الاحترازية وعودة العمل بشكل طبيعي مرة أخرى لكافة فروع ومراكز سكودا ووكلائها.

تتميز أوكتافيا A8 2021 بطول 4,689 مم وعرض 2,686 مم وارتفاع 1470 مم، أما سعة الشنطة الخلفية تبلغ 600 لتر، وتأتي السيارة سكودا أوكتافيا 2021 بثلاثة إصدارات.

الفئة الأولى AMBITION سعرها 399,999 جنيه

بمحرك TSI، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثانية.

وتتميز السيارة بوجود وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية ، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات Velorum Sport من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة 202/60 R16 ، وخاصية Kessy Go "Start Engine" بالإضافة إلى نظام SWING infotainment system بشاشة مقاس 8.25 بوصة ، كما تتميز بوجود شاحن لاسلكي للموبايل Wireless Charger بالإضافة إلى نظام Shift by wire.

الفئة الثانية PLUS AMBITION سعرها 449,999 جنيه

جاء الإصدار الثاني للسيارة بنفس مواصفات الإصدار الأول فيما يخص المحرك والعزم ناقل الحركة واستهلاك الوقود والتسارع ولكن تتميز PLUS AMBITION بوجود وسائد هوائية جانبية بالأمام، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات Pulsar Aero مقاس 17 بوصة ذات لونين 205/55 R17، ومصابيح أمامية بتقنية Full LED MATRIX مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LED مع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية من SKODA

أما الفئة الثالثة RS سعرها 649,999 جنيه

يأتي بمحرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 245 حصان، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 6.7 ثانية، وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات والكماليات الرياضية مثل الكراسي والتعليق الرياضي.

وتتميز بوسادة هوائية جانبية في الأمام مع وسادة هوائية ستائرية ووسادة هوائية مركزية، ونظام التعليق الرياضي RS (-15 مم)، وخاصية اختيار وضع القيادة" بما في ذلك ممتص الصدمات التقليدي، و عجلات عجلات ألمنيوم رياضية قياس 19 بوصة Black Altair / Silver 225/40 R19، و مصدات أمامية بتصميم RS و شبكة أمامية RS سوداء مع شعار RS وجناح خلفي أسود، بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية بتصميم خلفية RS و Wireless SMART LINK + "لأجهزة Apple" وسلكي لنظام Android كما تتميز بوجود مستشعرات الضوء والمطر و نظام غسيل المصابيح الأمامية ، مع مؤشر مستوى سائل الغسيل و تحرير المقعد الخلفي ميكانيكيًا.

زودت سكودا أوكتافيا A8 2021 بحزمة من المواصفات القياسية ووسائل الحماية والسلامة مثل والوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام منع سرقة إلكتروني بدون المفتاح، وتجهيزات لمقاعد الأطفال، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وتدعم بالنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة. ومصابيح LED امامية وخلفية وإضاءة بأشعة منخفضة تتمتع بخاصية Matrix لأول مرة كما هي موجودة بالمصابيح الأمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا.

وعن أنظمة الترفيه بالسيارة فهي عديدة، أبرزها شاشة 8 بوصة تعمل باللمس مزودة بنظام بنظام المعلومات والترفيه SWING SmartLink + "Apple Car Play و Android Auto" مع حزمة الصوت سكودا مع 8 مكبرات الصوت، ونظام بلوتوث لعرض تطبيقات الهواتف على شاشة العرض، ونظام توزيع الصوت وصلة AUX، بطاقة الذاكرة SD، وUSB به 5 منافذ، و(2x) USB أمامي، (2x) USB في الخلف (مسند الذراع الأوسط) و(1x) USB في مرآة الرؤية الخلفية ونظام تكييف هواء ثلاثي التحكم بالإضافة إلى العناية الجوية وإعادة تدوير الهواء واستشعار الرطوبة وعجلة قيادة متعددة الوظائف بالإضافة إلى المقاعد الرياضية المريحة المصنعة بأجود الخامات قابلة للتعديل مع دعم أسفل الظهر.