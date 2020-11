نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تأكد للتحقق من كفاءة الإنارة لديك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق تأكد للتحقق من كفاءة الإنارة لديك، يعد تطبيق تأكد من التطبيقات المستحدثة في المملكة العربية السعودية والذي يتيح للمواطن التحقق من مدى جودة بعض الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والغسالات والثلاجات والمركبات وتعتمد طريقة عمله على خاصية مسح الباركود الخاص بالمنتج، كما يعمل بخاصية البحث ومقارنة المنتجات وفي حالة عدم تطابق المعلومات الظاهرة عبر التطبيق يتم استخدام خاصية الإبلاغ وسيتم تحويلك إلى وزارة التجارة والصناعة، وسنتعرف على كيفية تحميل واستخدام التطبيق بالتفصيل.

تطبيق تأكد وحملة وفرت وأنورت

قامت الهيئة السعودية للجودة والمقاييس بتطوير تطبيق تأكد بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حتى يتمكن التطبيق من التحقق من بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بلمبات الإنارة المنزلية والمرافق العامة والمحلات التجارية والاستراحات، وذلك في إطار حملة وفرت وأنورت والذي أطلقته المملكة في مبادرتها لرفع كفاءة الطاقة، وتعتمد فكرة التطبيق في مساعدة المستهلك للتعرف على مدى جودة بطاقة كفاءة الطاقة وبذلك تنشط عملية الرقابة في كشف التجاوزات التي تخالف المقاييس الذي وضعها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

معلومات حول تطبيق تأكد

كان آخر تحديث لتطبيق تأكد في أكتوبر عام 2018، واستطاع التطبيق أن يحصل على جوائز عدة أبرزها جائزة الخليج لتجربة العملاء Awards Gulf Customer Experience عن أفضل استخدام حكومي رقمي وأفضل استخدام لتطبيقات الهواتف Best Use of Mobile وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين CXPA في الإمارات لعام 2019.

مميزات تطبيق تأكد