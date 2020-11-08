نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصدار الجديد من آيفون iPhone 12 mini و iPhone 12 pro Max مواصفاته واسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإصدار الجديد من آيفون iPhone 12 mini و iPhone 12 pro Max وعرض مواصفاته واسعاره، وهو الإصدار الخامس و الجديد من نوعه كلياً مع توافر العديد من المميزات الكثيرة والمتنوعة والتي تتميز بها جوالات آيفون، وكانت قد أعلنت شركة أبل العالمية الطلبات المسبقة على كلاً من الهاتفين iphone 12 mini و iphone 12 pro Max وذلك منذ يوم الجمعة السابق الموافق السادس من نوفمبر وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة وكذلك أيضاً تطبيق Apple store، وذلك كما فعلت مع iphone 12 و iphone 12 pro منذ ثلاثة أسابيع، كما أضافت إنه سيتم افتتاح المتجر في وقت واحد على الإنترنت على مستوى العالم أجمع لذا على الراغبين في الحصول على هذا الإصدار من آيفون التسابق بالحصول على الهاتف ويمكن الشحن بداية من الجمعة القادمة الموافق ١٣ نوفمبر بعد توفيرها في المتاجر . مميزات الإصدار الجديد من آيفون iphone 12 mini يتميز iPhone 12 mini بشاشة 5.4 بوصة بتصميم جديد ويتوفر بعدة ألوان منها:( الأزرق – الأحمر – الأسود- الأبيض- الأخضر) . يتميز هاتف iphone 12 mini بأنه أخف وأصغر من أي هاتف يدعم خاصية 5G وشاشة كبيرة super Retina . مقاوم للماء Ip68، كما إنه مغطى بغطاء أمامي من السيراميك shield. يتميز بثلاث كاميرات واحدة مزدوجة وأخرى فائقة الاتساع وكاميرا جديدة من نوعها والأسرع على الإطلاق في عالم الآيفون حيث تتكون من ٧ عناصر بفتحة 1.6/f . يتميز هاتف iphone 12 mini أيضاً بأسرع شريحة وهي A14 Bionic، كما يتميز بتصوير حاسوبي جديد وهو Smart HDr 3 والوضع الليلي وDeep Fusion. أيضاً من أهم مميزات هذا الإصدار الجديد أنه يمكن من خلاله إلتقاط فيديو HDR مع Dolby Vision حتى ٣٠ إطار في الثانية بدقة 4K . مواصفات ومميزات جهاز iphone 12 pro Max يتميز الجهاز iphone 12 pro Max بشاشة كبيرة 6.7 بوصة بتقنية Super Retina DXR وبدقة 3.5 مليون بكسل، وهو مماثل لحجم شاشة iphone 11 pro Max . يتميز بتصميم جديد مقاوم الصدأ من الفولاذ ، كما يقترن بظهر زجاجي غير لامع ويتميز بحافة مسطحة. يتوافر iphone 12 pro Max بعدة ألوان رائعة وهي:( الفضي- الذهبي- الأزرق- الجرافيت). يتميز بغطاء أمامي سيراميك Shield مقاوم للماء حتى ٦ أمتار لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة . يتميز أيضاً بأفضل كاميرا الأولى من نوعها على الإطلاق، كاميرا فائقة الاتساع مجال رؤية 120 وكاميرا Telephoto بطول بؤري 65 مم، كما تدعم IOS لتحويل المستشعر وتثبيت أفضل الصورة. كما يتميز بالتصوير الحاسوبي والوضع الليلي و Smart HDR 3 و Deep Fusion ، ويمكن إلتقاط فيديو HDR مع Dolby Vision. يدعم ماسح ضوئي LIDAR وهو أسرع ٦ مرات في الإضاءة المنخفضة ويمكنك من فتح الصور وضع ليلي . أسعار الإصدار الجديد من آيفون iphone 12 mini و iphone 12 pro Max في الأسواق

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