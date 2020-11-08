نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 11 Pro في السعودية وأهم المواصفات ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iPhone 11 Pro في السعودية ،شركة ابل من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية وخاصة في الهواتف المحمولة المعروفة بإسم iphone والتي تتميز بأدائها الفعال ومواصفاتها الرائعة وكفاءتها العالية، وهذا ليس بالجديد على شركة ابل بل هذا ما نتوقعه في صناعة هواتفها في أداءها القوى والفعال في المهام اليومية وتحميل الألعاب الثقيلة، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر iPhone 11 Pro وايضاً معرفة أهم المواصفات المميزة في الهاتف ونقاط عيوبه ومميزاته.

مواصفات هاتف ايفون 11 برو

يزن الهاتف 188 جرام. الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج. الهاتف يدعم شريحتي إتصال من نوع Nano Sim و eSIM. يدعم الهاتف شبكة الجيل حتى شبكة الجيل الرابع. نوتش شاشة الهاتف كبيرة ونوع الشاشة Super Retina XDR OLED مع مساحة 5.8 بوصة ودقتها 1125×2436 بكسل. معالج الهاتف A13 Bionic. الذاكرة الداخلية للهاتف تأتي بأكثر من إصدار 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، 256 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، 512 جيجا بايت مع 4 جيجا رام. كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية 12+12+12 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل وتدعم تصوير Slow Motion. يدعم الهاتف خاصية منع الإزعاج وعزل الصوت. تصوير الفيديو بهاتف iPhone 11 Pro مدعم بتقنيى الـ 4K ويمكن التصوير بتقنية الـ FHD بدقة 1080 بكسل. يدعم الهاتف خاصية الـ Face ID. سعة بطارية الهاتف 3046 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع. يأتي الهاتف باربع أللوان وهما الأخضر والأبيض والأسود والذهبي.

سعر iPhone 11 Pro في السعودية

سعر هاتف ايفون 11 برو في السعودية 3700 ريال، أما سعر الهاتف في مصر 17500 جنيه مصري.

مميزات iPhone 11 Pro

شاحن الهاتف يدعم ميزة الشحن السريع.

تقنية صوت الهاتف تدعم Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus.

معالج الهاتف A13 Bionic وهذا ما يضمن سرعة في أداء الهاتف مع توفير في البطارية.

الهاتف مقاوم للماء والغبار حتى 4 أمتار لمدة نصف ساعة.

شاشة الهاتف OLED وكثافة 458 بكسل وسطوع ممتاز.

عيوب iPhone 11 Pro