نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجي 2021 على الموبايل طريقة التحديث للنسخة الجديدة pubg mobil في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي 2021 على الموبايل طريقة التحديث للنسخة الجديدة pubg mobil، وذلك بعدما أعلنت الشركة المُصنعة للعبة، أنه قد تم إطلاق إصدار جديد، وقد أصبح الإصدار الجديد متوفراً على كل من جوجل بلاي وآب ستور، ومتوافق مع نظامي التشغيل الأندرويد والآي أو أس، وأن الإصدار الجديد لا يعاني من أية مشكلات على الإطلاق على عكس الإصدار السابق والذي كان يُعاني من بعض العيوب أحياناً مثل تعطُل السيرفر الخاص باللعبة، ونكتب إليكم خلال السطور القادمة في هذه المقالة عبر موقعنا، تحديث لعبة ببجي 2021 على الموبايل طريقة التحديث للنسخة الجديدة pubg mobil.

تحديث ببجي 2021 على الموبايل

سوف نُقدم إليكم طريقة التحديث الخاصة بلعبة ببجي على الموبايل، وهي كالآتي:-

قم بفتح تطبيق جوجل بلاي إذا كان الهاتف يعمل بنظام أندرويد. قم بفتح تطبيق آب ستور إذا كان الهاتف يعمل بنظام أندرويد. اكتب في مربع البحث ببجي موبايل بالعربية أو pubg. بعد ظهور الايقونة اضغط على تحديث إذا كانت متوفرة من قبل على هاتفك. يجب التأكد من توفر مساحة كافية للعبة حيث تبلغ مساحة اللعبة 1.7 جيجا بايت، إذا كان نظام تشغيل الهاتف أندرويد. يجب التأكد من توفر مساحة كافية للعبة حيث تبلغ مساحة اللعبة 1 جيجا بايت، إذا كان نظام تشغيل الهاتف آي أو أس.

لعبة ببجي الإصدار الجديد

أعلنت الشركة المُصنعة للعبة ببجي عن التحديث الجديد في مطلع شهر نوفمبر الجاري، هذا وقد أُتيح في الإصدار الجديد تغيير الاسم، وشراء المزيد من السلع والحصول على عشر نقاط يومياً، بالإضافة إلى صندوق كلاسيكي وصندوق للغرفة.