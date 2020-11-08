سامسونج تعتزم إطلاق Galaxy S21 لضرب iPhone 12

كشفت تقارير تقنية جديدة أن شركة سامسونج الكورية قررت إطلاق هاتفها القادم Galaxy S21 في وقت أبكر من المعتاد.

وأشارت التقارير إلى أن السبب وراء ذلك هو أن سامسونج تأمل في سد الفجوة التي خلفتها شركة هواواي، والتي لا تستطيع تقديم دعم ”جوجل بلاي“ بفضل العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية، كما قالت التقارير -أيضا- أن سامسونج تحاول منافسة شركة أبل وخاصة سلسلة iPhone 12.

وقال المحلل الشهير، جون بروسر، إن سامسونج ستكشف عن Galaxy S21 في الـ 14 من يناير 2021، والذي كان مقررا له في فبراير أو مارس مقارنة بمواعيد طرح سلسلة Galaxy S في الأعوام الماضية.

ومن المقرر إطلاق الهاتف بمجموعة من الألوان التي تشمل الأسود والأبيض والرمادي والفضي والبنفسجي والوردي.

وعلى الجانب الآخر، أشارت بعض التقارير إلى أن Galaxy S21 يمكن إطلاقه في أقرب وقت في ديسمبر.

وفقا للتسريبات السابقة، من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S21 بشاشة 6.3 بوصة فيما سيأتي Galaxy S21 Ultra ، بشاشة بحجم 6.8 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير ، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، وخمس كاميرات خلفية مع عدسة رئيسة بدقة 108 ميجابكسل وعدستين تقريب (3x و 10x).