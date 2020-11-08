مرسيدس تطرح amg gt4 كوبيه الجديدة كليا 

تختبر شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية، السيارة مرسيدس mercedes amg gt4 كوبيه التي طرحت للمرة الأولى عام 2018، وها هي تستعد لأن تحصل على تحديثات منتصف العمر، حيث ظهرت صور مسربة لها أثناء اختبارها في ألمانيا.

في حين أن النسخة التي تظهر في الصور هي مرسيدس mercedes GT 63 S بتمويهات تُخفي واجهتها الأمامية وستحصل السيارة على ترقيات تصميمية ترتكز على واجهتها الامامية، لا سيما المصد الأمامي.

كما يُتوقع أن تحصل على تحسينات في المقصورة، مثل أحدث نسخ نظام مرسيدس الترفيهي مع شاشة رأسية، ويُتوقع أن تحصل على ترقيات تصميمية داخلية أيضًا.

وسيتم الكشف عنها رسميا في العام المقبل لتُباع كموديل 2022، ولكن لا توجد أية معلومات رسمية من مرسيدس عن وقت الكشف المحدد بعد و تختبر مرسيدس نسخة هجينة من سيارتها القوية والتي يُقال أنها ستحمل اسم مرسيدس mercedes AMG GT 73e، وقد تم رصد السيارة على الحلبة الشهيرة في سبتمبر، حيث زُعم أنها تستعد لمنافسة بورش باناميرا 2021 .

تستمد مرسيدس mercedes AMG GT 73e القادمة قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4000 سي سي بمساعدة محرك كهربائي، لتحصل على قوة 800 حصان، بالمقارنة مع 630 حصانا و900 نيوتن متر من عزم الدوران في مرسيدس mercedes AMG GT 63 S الحالية.