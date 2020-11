كيفية تحميل لعبة FIFA 2020 على الكمبيوتر

إن كنت واحدا من عشاق لعبة الفيفا فإنه يمكنك الآن الحصول على FIFA 2020 ،و التي تحتوي على الكثير من المزايا الجديدة ، و بالرغم من ان اللعبة لازالت في مرحلتها التجريبية إلا أنها لاقت إعجاب اغلبية المستخدمين لها .

و من أجل تحميل لعبة FIFA 2020 على الكمبيوتر فإن كل ما عليك القيام به هو الولوج الى متجر origin ، و الذي سوف نضع لك رابطه أسفل الموضوع ، حيث أنك بمجرد النقر عليه سوف يتم الإنتقال بك الى الصفحة التالية :

حيث أن كل ما عليك القيام به هو انشاء حساب على متجر عبر الضغط على Sign In ، ثم تقوم بانشاء حساب عبر ادخال البريد اللكتروني الخاص بك و كلمة السر .

بعد ذلك تقوم بالنقر على Get the game ، ثم تقوم بعملية تحميل لعبة FIFA 2020 على الكمبيوتر الخاص بك ، مع العلم أنك سوف تكون بحاجة الى أنترنت قوي كي يتم تحميل اللعبة بشكل سريع .

أما بالنسبة لمتطلبات تشغيل لعبة FIFA 2020 على الكمبيوتر فإنها على هذا الشكل :

OS: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processor (AMD): Phenom II X4 965 or Equivalent

Processor (Intel): i3-2100 or Equivalent

Memory: 8 GB

Graphics card (AMD): Radeon HD 7850 or Equivalent

Graphics card (NVIDIA): GeForce GTX 660 or Equivalent

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard-drive space: 50 GB

و هذه تعتبر أقل المتطلبات التي تحتاجها من أجل القدرة على تشغيل اللعبة على جهازك .

تحميل لعبة FIFA 2020