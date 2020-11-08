تسريع شحن هاتف آندرويد مع أفضل 3 تطبيقات

تسريع شحن بطارية هاتف الآندرويد هو أمر بسيط يمكنك القيام به من خلال إستعمال بعض التطبيقات المجانية المتاحة على متجر الجوجل بلاي و التي تعمل على تسريع عملية شحن بطارية الآندرويد من خلال إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية و إيقاف كل تقنيات الهاتف و أيضا القيام بتعطيل بعض الخصائص لتجعل البطارية تستفيد من الطاقة التي تدخل للجهاز بالكامل و بالتالي يتم شحنها بشكل أسرع .

و في هذه التدوينة سوف نشارك معك أفضل 3 تطبيقات مرفقة مع روابط التحميل و هي على الشكل الآتي :

1 – تطبيق Ultra Fast Charging 5X

تطبيق Ultra Fast Charging 5X ، يعتبر من بين أكثر التطبيقات التي تتيح إمكانية تسريع شحن بطارية الآندرويد ، و يعتبر أيضا من أكثر التطبيقات استعمالا و تحميلا على الجوجل بلاي .

يعمل هذا التطبيق على توجيه الطاقة الكاملة التي تدخل الى جهاز الآندرويد للبطارية من خلال تعطيل البرمجيات التي تعمل في الخلفية ، كما يقوم بتعطيل على الخصائص الأخرى بشكل مؤقت اثناء شحن البطارية .

تحميل تطبيق Ultra Fast Charging 5X

2 – تطبيق Fast Charge – Super Fast Charging

تطبيق Fast Charge – Super Fast Charging من التطبيقات المميزة ايضا و هو مجاني تماما و يمكنك تحميله عبر الرابط أدناه ، و ميزته أنه أيضا يعمل على توجيه الطاقة التي تدخل الجهاز للبطارية بالكامل ، كل ما عليك بعد تحميله هو الضغط على زرstart و بعد الإنتهاء تقوم بالضغط على stop .

تحميل تطبيق Fast Charge – Super Fast Charging

3 – تطبيق Battery Saver Pro

تطبيق Battery Saver Pro يوفر مزايا عديدة من بينها تسريع شحن الهاتف و أيضا الحفاظ على بطارية الهاتف و إطالة عمرها من خلال توفير الطاقة بشكل مستمر و عدم السماح للجهاز بالوصول إلى نسبة 0 في المئة ، و لتحميله ما عليك سوى النقر على الرابط أدناه .

تحميل تطبيق Battery Saver Pro