تسريع شحن هاتف آندرويد مع أفضل 3 تطبيقات

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تسريع شحن بطارية هاتف الآندرويد هو أمر بسيط يمكنك القيام به من خلال إستعمال بعض التطبيقات المجانية المتاحة على متجر الجوجل بلاي و التي تعمل على تسريع عملية شحن بطارية الآندرويد من خلال إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية و إيقاف كل تقنيات الهاتف و أيضا القيام بتعطيل بعض الخصائص لتجعل البطارية تستفيد من الطاقة التي تدخل للجهاز بالكامل و بالتالي يتم شحنها بشكل أسرع .
و في هذه التدوينة سوف نشارك معك أفضل 3 تطبيقات مرفقة مع روابط التحميل و هي على الشكل الآتي :
1 – تطبيق Ultra Fast Charging 5X
تطبيق Ultra Fast Charging 5X ، يعتبر من بين أكثر التطبيقات التي تتيح إمكانية تسريع شحن بطارية الآندرويد ، و يعتبر أيضا من أكثر التطبيقات استعمالا و تحميلا على الجوجل بلاي .
يعمل هذا التطبيق على توجيه الطاقة الكاملة التي تدخل الى جهاز الآندرويد للبطارية من خلال تعطيل البرمجيات التي تعمل في الخلفية ، كما يقوم بتعطيل على الخصائص الأخرى بشكل مؤقت اثناء شحن البطارية .
تحميل تطبيق Ultra Fast Charging 5X
2 – تطبيق Fast Charge – Super Fast Charging
تطبيق Fast Charge – Super Fast Charging من التطبيقات المميزة ايضا و هو مجاني تماما و يمكنك تحميله عبر الرابط أدناه ، و ميزته أنه أيضا يعمل على توجيه الطاقة التي تدخل الجهاز للبطارية بالكامل ، كل ما عليك بعد تحميله هو الضغط على زرstart و بعد الإنتهاء تقوم بالضغط على stop .
تحميل تطبيق Fast Charge – Super Fast Charging
3 – تطبيق Battery Saver Pro
تطبيق Battery Saver Pro يوفر مزايا عديدة من بينها تسريع شحن الهاتف و أيضا الحفاظ على بطارية الهاتف و إطالة عمرها من خلال توفير الطاقة بشكل مستمر و عدم السماح للجهاز بالوصول إلى نسبة 0 في المئة ، و لتحميله ما عليك سوى النقر على الرابط أدناه .
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