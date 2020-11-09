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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية iPhone 12 Pro Max، والذي بعد طرحه من قبل شركة أبل الشهيرة، ظهرت الكثير من التساؤلات حوله من قِبل محبي الأيفون وغيرهم ممن يريدون إقتنائه،رغم ظهور بعض العيوب الطفيفة به، لكن هذا لا يمنع كونه أحد أقوى الهواتف الذكية التي طرحتها شركة أبل العالمية.

سعر ومواصفات أيفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية المميزات والعيوب

وفقًا لما هو مقرر من شركة أبل، سيتم طرح هاتفها الجديد أيفون 12 برو ماكس داخل السعودية والإمارات للشراء في شهر نوفمبر الحالي، وهذا بعد أن تم الإعلان عنه في المؤتمر الذي عقدته الشركة يوم 13 أكتوبر 2020، والهاتف متاح حجزه وطلب شراؤه بشكل مسبق من خلال مواقع التسوق المختلفة على شبكة الإنترنت.

مواصفات أيفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية

شاشة مقاس 6.7 بوصة، وتأتي بجودة 2778×1284، كما أن الشاشة من النوع سوبر ريتنا إكس دي آر Super Retina XDR، وزجاج الهاتف من النوع Ceramic Shield المعروف بقوته.

أبعاد الهاتف 160.8×78.1×7.4 مللي.

وزن الهاتف 228 جرام.

.يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية TrueDepth بجودة 12 ميجابكسل، بينما يوجد به ثلاث كاميرات خلفية كل منهم بجودة 12 ميجابكسل، والكاميرات الخلفية مدعمة بفلاش قوي.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 14.1، ومعالج سداسي النواة Apple A14 Bionic، وكذلك معالج للرسومات رباعي النواة Apple GPU.

يأتي الهاتف بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت.

بطارية الهاتف Li-Po بحجم 3687 مللي أمبير.

سعر أيفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية

سعر ايفون 12 برو ماكس الإصدار 512 ميجابايت 6699 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو ماكس الإصدار 512 ميجابايت 5699 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو ماكس الإصدار 512 ميجابايت 5199 ريال سعودي.

عيوب أيفون 12 برو ماكس

الهاتف غير متاح به ذاكرة قابلة للزيادة، حيث لا يدعم مكان لشريحة الذاكرة الخارجية.

يعد سعر الهاتف باهظ نسبيًًا، لكن يمكن عدم النظر لهذا العيب عند معرفة ما به من مميزات.

الهاتف يدعم مدخل شريحة SIM واحدة، بينما مثيله الذي تم طرحه في الصين يدعم شريحتين.

وبهذا نكون قد إنتهينا من عرض سعر ومواصفات أيفون 12 برو ماكس الجديد في السعودية، بالإضافة إلى المميزات والعيوب بالجوال، حتى يتثنى للجميع التعرف عليه قبل شراؤه.