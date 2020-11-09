نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة Picanto الجديدة أحدث أصدارات شركة كيا العالمية لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة كيا الكورية المشهورة عالمية والمتخصصة بتصنيع أفضل السيارات بالغعلان عن إطلاق سيارة Picanto الجديدة لتكون أحدث وأجدد سيارات الشركة كما تم الإفصاح عن مواصفاتها لتصبح أصغر سيارة قامت شركة كيا بإصدارها على الإطلاق ،تتمتع السيارة بشكل جذاب وإمكانيات تكنولوجية عالية وقد لاقت استحسان فئة كبيرة من الجمهور، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو المزيد من التفاصيل حول سيارة شركة كيا الجديدة لهذا العام 2020.

سيارة Picanto الجديدة

تحديثات سيارة كيا الجديدة:

أعلنت شركة كيا الكورية أنه سيتم طرح سيارة بيكانتو الجديدة خلال الربع الأخير من هذا العام 2020 حيث يتتوفر أولاً في جميع الاسواق الأوروبية كما هو معروف.

أوضحت الشركة أن هذه السيارة تتمتع بمزايا وإمكانيات كبيرة كما توفر بها العديد من التحديثات مقارنة بالموديل السابق الذي تم إصداره عام 2004 م، وقد تضمنت تلك التحديثات نظام الأمان موضحين ان تلك التحديثات موجودة فقط في السيارات الأكبر والأغلى ثمناً.

تم تزويد السيارة الجديدة بمحرك بنزين وناقل حركة يدوي من النوع AMT بحيث يمنحك قيادة سهلة ومرنة على الطريق ،كما صرحت شركة كيا أنها ستوفر السيارة الجديدة بإصارين يعملان بمحركان بنزين مختلفين السعة من النوع Smartstream والذي يوفر زيادة في كفاءة المحرك ويقلل من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث والذي يسبب خطر على الإنسان والبيئة.

إمكانيات سيارة Picanto الجديدة:

تتميز السيارة الجديدة بمحرك من النوع T-GDi وهو متوفر بسعة واحد لتر ويتم فيه حقن بنزين بشحن توربيني مباشر، ينتج هذا المحرك بقوة مائة حصان وهناك أيضاً محرك بسعة لتر واحد طبيعي ينتج بقوة 67 حصان فقط.

هذان المحركان المتوفران في الإصار الجديد يعملان بنظام إدارة حراري متكامل (ITMS) جديد ،هذا النظام يوفر تبريد عالي لغرفة الاحتراق كما يعمل على تغير خصائص تبريد المحرك وفقاً لنقطة التشغيل.

بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة فقد تم توضيح أنها تتمتع بهيكل هاتشباك صغير مقارنة بالإصدارات السابقة بطول 3 أمتار و59 سنتيمترا وعرض 159 سم وارتفاع 148 سم.

المسافة بين محوري العجلات فيه 240 سم كما تم تصميم المصابح الأمامية لتأخذ شكل جديد ومميز حيث تم تزويد تلك المصابيح بأربع وحدات إضاءة جديدة تعمل بتقنيات LED.

تعمل بعدسة إضاءة أساسية الموجودة بالمصابيح على تركيز حزم الضوء وتوجيهها لمسافات بعيدة لرؤية الطريق بشكل أوضح بالإضافة إلى مصابيح صغيرة خلفية.

تتمتع السيارة بعدة متصات للصدمات أمامية وخلفية جديدة كما تتميز بوجود وملحقات من الكروم تغطي أجزاء من الواجهة الأمامية وأنابيب العوادم.