نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. حيلة ذكية لاكتشاف من قام بحظرك دون علمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب WhatsApp أحد تطبيقات التراسل الفوري ذات الشهرة العالمية، بل يعتبر الواتس هو الأشهر على الإطلاق في هذا المجال، حيث يشيع استخدامه من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك من أجل إرسال الرسائل النصية أو إجراء مكالمات الصوت والفيديو، كما يتيح تطبيق واتساب لمستخدميه إمكانية مشاركة الصور والمستندات ومقاطع الفيديو، لتكون على تواصل دائم بكافة أنواع الوسائط مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل باستخدام الواتس في أي وقت وأي مكان من العالم.

ميزة حظر الأشخاص عبر تطبيق واتساب

وفرت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق WhatsApp ميزة حظر بعض الأشخاص أو جهات الاتصال، وتهدف تلك الميزة WhatsApp Block بصورة أساسية إلى مساعدة مستخدمي واتس آب على منع المتطفلين، والذين يقومون باستخدام التطبيق بصورة سيئة مثل إرسال رسائل عشوائية مزعجة، قد تضمن رسائل ترويجية أو رسائل مخادعة تنتهك خصوصية بيانات مستخدم واتساب.

ورغم هذه المزايا الأمنية المفيدة التي تقدمها ميزة حظر الأشخاص في WhatsApp إلا أن الميزة ذات نفسها قد تكون مزعجة للبعض الآخر، فقد يقوم أحد جهات الاتصال لديك بحظرك دون أن تعلم ولا تدري ما هي الأسباب التي دفعته لذلك الآمر، حتى تتواصل معه وتعمل على حل تلك المشكلة الشخصية مع قريبك أو صديقك.

كيف تعرف من قام بحظرك WhatsApp Block

من حسن حظ بعض الأشخاص المحظورين عبر تطبيق واتساب أنه توجد بعض الطرق التقنية التي تمكنك من معرفة الشخص الذي قام بحظرك عبر تطبيق WhatsApp دون أن تعرف بالأمر ومنها الطرق التالية.