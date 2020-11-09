نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Mate 40 Pro مواصفاته وسعره في السعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 40 pro ، هذا هو الهاتف الأحدث في سلسلة Huawei Mate 40 وهو من ضمن الأربع هواتف التي أعلنت عنهم شركة هواوي وهي Huawei Mate 40 وهاتف Huawei Mate 40 Pro وهاتف Huawei Mate 40 Pro Plus وهاتف Huawei Mate 40 RS Porsche Design .

حيث يأتي هاتف هواوي ميت 40 برو بمواصفات ومميزات قويه تكاد تنافس هواتف ايفون 12 ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية والوطن العربي، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات Huawei Mate 40 pro

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس . يدعم الهاتف الاتصال قريب المدي ال NFC . الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim . الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الأمونيوم ليكون أكثر متانه في تحمل الصدمات . الهاتف مقاوم للماء والغبار . إبعاد الهاتف الطول 162.9 ملم والعرض 75.5 ملم والسمك 9.1 ملم . وزن الهاتف يبلغ 212 جرام . الهاتف يأتي بشاشه مساحتها 6.76 إنش بدقة 1344*2772، وتكون الشاشة على شكل ثقب مزدوج مع وجود انحناء في أطراف الشاشة . يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والعشوائية، ذاكرة الإصدار الأول سعتها 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت، وذاكرة الإصدار الثاني سعتها 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت . يدعم الهاتف كارت ميموري يتم وضعه مكان الشريحة الثانية لزيادة المساحة التخزينية . يأتي الهاتف بمعالج من نوع Kirin 9000 5G من إنتاج شركة هواوي نفسها . الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجه دقة الكاميرا الأولي هي 13 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية هي المسئولة بعمل العزل والبورتريه عند التصوير . يدعم الهاتف خاصية مستشعر التعرف على الوجه التي تعمل عن طريق الأشعة فوق الحمراء لتعمل بشكل دقيق في الإضاءة الخافتة . الكاميرا الأمامية للهاتف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل . يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثيه بارزه قليلا عن ظهر الهاتف، دقة الكاميرا الأولي 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، ودقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثالثة 20 ميجا بكسل . الهاتف يدعم الميكروفون الثانوي لعزل الضوضاء والضجيج . سماعات الهاتف الخارجية تدعم الصوت الاستيريو لصوت أفضل وأنقي . الهاتف يدعم الواي فاي . إصدار بلوتوث الهاتف 5.2 ويدعم خاصتين ال A2DP , LE يدعم الهاتف خاصية التحكم في الأجهزة الكهربائية . يدعم الهاتف خاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي . يأتي أسفل شاشة الهاتف مستشعر البصمة . يدعم الهاتف مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة وحساسية الألوان والضغط الجوي . تأتي بطارية الهاتف بسعة 4400 مللي أمبير . يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط أما قوة الشحن اللاسلكي العكسي هي 5 واط . الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 10 . الهاتف يأتي باللون الفضي والأسود والأبيض والأصفر واللون الأخضر .

عيوب Huawei Mate 40 Pro

الكاميرا الأمامية ثقبها كبير نسبيا .

الهاتف لا يدعم خدمات جوجل إنما يدعم خدمات هواوي فقط .

الهاتف لا يدعم منفذ ال 3.5 ملم لسماعات الأذن .

لا يدعم الهاتف تصوير ال 8K .

الهاتف يأتي بانحناء شديد من عند الأطراف وهذا غير مفضل لدي البعض من المستخدمين .

سعر الهاتف مرتفع مقارنتا بهواتف الأندرويد الرائدة الأخري .

سعر Huawei Mate 40 Pro