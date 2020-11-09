نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جوال أيفون إس إي 2020 وسعره في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتف جديدة منها iPhone SE 2020 ، ويأتي الهاتف ليصبح من الإصدار الثاني من سلسلة هواتف iPhone SE الذي تم إصداره في الفترة الماضية، ويعتبر هاتف ايفون اس أي 2020 من الجيل الثاني من الهواتف، ويأتي الهاتف بسعر رخيص بالمقارنة بهواتف آبل، وتأتي شاشة هذا الهاتف بشكلها القديم وحجمها الصغير والحواف الكبيرة التي تم إصدارها في الفترة الماضية، ويدعم الهاتف وجود مستشعر البصمة في الجهة الأمامية، ولكن أضافت شركة آبل على هاتف iPhone SE 2020 معالج الـ A13 Bionic، ويعد هو أسرع معالج أصدرته شركة آبل والموجود أيضاً في هاتف iPhone 11 Pro Max، والهاتف يحتوي على كاميرا ممتازة رغم أنها كاميرا واحدة وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات وسعر هاتف آيفون إس إي في السعودية ومصر وعالمياً

مواصفات هاتف iPhone SE 2020

لهاتف أيفون إس إي 2020 مواصفات عديدة وهي كالتالي:-

الجوال يدعم الاتصال قريب المدى الـ NFC. أبعاد هاتف ايفون اس اي 138.4*67.3*7.3 ملم، ووزن الهاتف 148 جرام. يكون الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 15 دقيقة. يدعم الهاتف شريحتين اتصال الأولى من نوع Nano Sim، والشريحة الثانية من نوع eSim. هاتف أيفون اس اي يدعم شبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع. تأتي شاشة الهاتف بالأبعاد من نوع Retina IPS LCD مساحتها 4.7 إنش لتكون شاشة الهاتف أصغر من هاتف iPhone 11. يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات بالنسبة للذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، النسخة الأولى مساحتها 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جيجابايت، والنسخة الثانية مساحتها 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 3 جيجابايت، والنسخة الثالثة مساحتها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 3 جيجابايت. بالنسبة لمعالج الهاتف فيأتي من نوع A13 Bionic بتكنولوجيا الـ 7 نانو، ومعالج رسومي من نوع Apple GPU بأربعة أنوية لكي يعمل بكفاءة وسرعة كبيرة، وهو نفس معالج موبايل iPhone 11، و iPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max. دقة الكاميرا الخلفية للهاتف 7 ميجا بكسل، وتساعد الكاميرا الجيل الثاني من Smart HDR لكي تقدم صور ذات جودة عالية. أما الكاميرا الخلفية فهي أحادية، وبارزة قليلاً عن ظهر الهاتف ودقتها 12 ميجا بكسل وتقدم صور عالية الجودة. يساعد الهاتف الميكروفون الثانوي الذي يقوم بعزل الضوضاء والضجيج أثناء المكالمات ويدعم الهاتف حجم بطارية iPhone SE 2020 ايفون سي 1821 أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي.

مميزات الجوال iPhone SE 2020

سوف نتعرف على مميزات هاتف أيفون إس إي 2020 كالتالي:-

يكون الجوال مقاوم للماء حتى متر ونصف تحت الماء لمدة ربع ساعة والأتربة بشكل طبيعي.

يعتبر الجوال من أرخص هواتف شركة آبل لعام 2020.

يدعم الجوال التصوير 4K وبجودة عالية جدا

تؤدي الكاميرات أداء عالي جداً حيث أن دائماً شركة آبل تقدم أفضل الكاميرات.

يدعم الجوال الشحن السريع والشحن اللاسلكي حيث أن تستطيع الشحن في وقت قصير جداً.

يدعم الجوال مستشعر البصمة حيث أن هذا النوع يعمل بالبصمة بشكل سريع جداً.

أسعار هاتف iPhone SE 2020

سوف نتعرف على سعر الهاتف في السعودية ومصر وعالمياً كالتالي:-