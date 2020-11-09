نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Samsung Note 10 في السعودية والإمارات وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Samsung Note 10 في السعودية ،شركة سامسونج من الشركات العريقة والقديمة في صناعة الهواتف المحمولة وأغلب صناعة الأجهزة الكهربائية الحديثة وأسمها في السوق العالمي أشهر من النار على العلم، وهذا ما يجعلها من الشركات الرائدة والمخضرمة في صناعة جميع الأجهزة والهواتف المحمولة، أصدرت شركة SAMSUNG إحدى مقتنياتها الرائعة وهو هاتف Samsung Galaxy Note 10 وهو يندرج تحت سلسلة هواتف النوت والذي سوف نتكلم عنه بالتفصيل في السطور القادمة. مواصفات سامسونج جالكسي نوت 10 وزن الهاتف يأتي 168 جرام مع أبعاد 151×71.8×7.9 ملم. الهاتف مصنوع من الزجاج والمعدن المتين وجوريلا من الجيل السادس. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من الـ Nano Sim ويدعم حتى الجيل الرابع من الشبكات. الهاتف يأتي بقلم S Pen وأبعاده 105.08×5.8×4.35 ملم مع وزن 3.04 جرام، والمميز في القلم إنه يمكن إستخدامه حتى 10 أمتار عن الهاتف. يأتي الهاتف مقاوماً للماء كذالك القلم. شاشة الهاتف Dynamic AMOLED ومساحتها 6.3 بوصة بجودة FHD وبها نوتش يشبه حرف o وهذا ما يميز الهاتف. كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 10 ميجا بكسل والخلفية ثلاثية 12+16+16 ميجا بكسل. تدعم كاميرا الهاتف مثبت بصري من نوع OIS وتدعم خاصية AR Emoji كما تدعم خاصية العزل أثناء التصوير. الهاتف مزود بميكروفون يعزل الضوضاء والأزعاج أثناء أستخدام الهاتف بوجه عام. ذاكرة الهاتف 256 جيجا بايت و8 جيجا بايت رام. تصوير الفيديوهات بالهاتف تدعم تقنية الـ 4K بتقنية الـ FDH ودقتها 2160 بكسل، ويدعم تصوير الـ Slow Motion بجود 1080 بكسل. الهاتف مدعم بالأمان والحماية بنظام Knox protection. يدعم الهاتف خاصية بصمة الوجه أسفل الشاشة. بطارية الهاتف 3500 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع . نظام تشغيل الهاتف Android 9.0 Pie وواجهة One UI. اللوان هاتف سامسونج هو الأحمر والأبيض والأسود. سعر هاتف Samsung Note 10 في السعودية والأمارات ومصر عيوب هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 الهاتف ليس به منفذ الـ 5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

لا يدعم كارت ذاكرة خارجية.

دقة شاشة الهاتف ضئيلة بالنسبة لهواتف سامسونج الأخرى.

البطارية ليست قوية مثل نوت 9. مميزات هاتف Samsung Galaxy Note 10 التصميم العام للهاتف يتسم بالعصرية ومحاكاة للتطوير. وزن الهاتف خفيف لسهولة الأستخدام. معالج الهاتف قوي ليستهلك أقل من البطارية ويستمر. شاشة الهاتف بها نوتش يشبه حرف الـ O وهذا فريد من نوعه.

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