نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات ومقارنات هامة على الواتساب الجديد وتيليجرام وسيجنال وسناب شات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنافس التطبيقات الأكثر استخداماً وتحديثاً فيما بينها على أحدث الخدمات المقدمة، التي يمكن للشخص الاستفادة، فقد أدخلت شركة الفيس بوك بعض المميزات الجديدة كما أدخلتها الواتساب ومنها ميزة الرسائل ذاتية التدمير بمستخدميه، علماً بأن هذه الميزة تعد حديثة على تطبيق المراسلة الفورية إلا أنها متواجدة في بعض من التطبيقات الحديثة التي تسهل عملية التواصل بين الأشخاص مثل تيليجرام وسيجنال وسناب شات وهذه أبرز أوجه المقارنة بحسب موقع GADGETSNOW.

1- المدة الزمنية :

تختلف المدة الزمنية في الرسائل ذاتية التدمير من تطبيق لآخر كلاً منهم على حسب تطويره وآخر تحديث له، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا المدة الزمنية التي يستغرقها كلاً منهما، حيث يحتاج تطبيق التيليجرام مدة زمنية تبلغ ثانية واحدة تصل حتى أسبوع، بينما الواتساب يحتاج إلى 7 أيام وتتراوح المدة الزمنية في سيجنال من 5 ثوان إلى أسبوع أما سناب شات يحذف الرسائل تلقائياً عندما يفتح المرسل والمتلقي الدردشة ويغادرها.

2- التشفير من طرف إلى طرف :

يقدم كل من واتساب وسيجنال وسناب شات تشفيراً من طرف إلى طرف، أما في تيليجرام فيجب على المستخدم أولاً استخدام خاصية المحادثة السرية لتمكين التشفير

3- متى يبدأ المؤقت ؟

يتسائل العديد من مستخدمي التطبيقات الأكثر تحديثاً وخاصة الواتس اب والتيليجرام وسيجنال وسناب شات، حيث يبدأ المؤقت في وقت واحد في تطبيق الواتساب لكل من المرسل والمستقبل وذلك بغض النظر عن وقت عرض الرسالة، أما في تيليجرام يبدأ المؤقت في العد عند المرسل بمجرد إرسال الرسالة بينما يبدأ الوقت بالنسبة للمتلقي عندما تعرض الرسالة وكذلك الأمر في سيجنال بينما لا يتميز سناب شات بخاصية المؤقت.

4- استخدام لقطة الشاشة للرسائل المختفية :

يقوم كل من تيليجرام وسناب شات بإخطار المستخدمين تلقائياً عندما يأخذ شخص ما لقطة شاشة لرسائلهم التي تختفي تلقائيا أما واتساب فأنه يمكن للمتلقي التقاط لقطات شاشة دون معرفة المرسل.

5- توفر الميزة على أنظمة التشغيل المختلفة :

بالإضافة إلى كل هذه المميزات التي يتميز بها إلا أنه تتوفر ميزة الرسائل ذاتية التدمير في واتساب على كل من أنظمة التشغيل التالية: أندرويد و IOS و KAIOS والويب، وتختلف عمل هو في تطبيق تيليجرام وسناب شات وسيجنال تتوفر على الأندرويد و IOS وكذلك أجهزة سطح المكتب.

6- اختفاء الوسائط تلقائيا :

يحتوي تطبيق سيجنال على ميزة العرض مرة واحدة ثم يحذف الوسائط المشتركة تلقائيا بمجرد عرضها بواسطة المستلم وفي واتساب يتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المرسلة كرسائل مختفية في غضون 7 أيام لكن يمكن حفظ الوسائط، ويتضمن تيليجرام رسائل التدمير الذاتي أيضا للصور ومقاطع الفيديو ويحذف سناب شات الصور ومقاطع الفيديو تلقائياً عندما يفتح كل من المرسل والمستقبل الدردشة ويغادرها

7- التأثير على الرسائل القديمة :

لا تتأثر الرسائل القديمة بالميزة الحديثة على كل من التطبيقات الأربعة

8- اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطي:

يضمن واتساب اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطية ولاتوجد معلومات عن ميزة اختفاء الرسائل ذاتية التدمير في النسخ الاحتياطي على كل من تطبيقات تيليجرام وسيجنال وسناب شات