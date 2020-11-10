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عمر شويل - جدة سوني تمنع توسيع مساحة تخزين بلاي ستيشن 5 عند إطلاقها، تستعد شركة سوني لإطلاق منصة الجيل الجديد لألعاب بلاي ستيشن 5، والذي من المقرر طرحه في الأسواق الشهر الجاري بسعر 499.99 دولار، و 399.99 دولار للنسخ التي تعمل بدون مشغل أقراص والذي يعمل على خلق منافسة بين منصة بلاي ستيشن وإكس بوكس التي ستطلقها شركة مايكروسوفت، حتى يتمكن المستهلك من اختيار المنصة الأفضل التي ستقدم له ألعاب الفيديو الحصرية، وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت سعر إكس بوكس، وهو 499.99 دولار، بينما نسخة S التي تعد أقل قوة بسعر 299.99 دولار.

سوني تمنع توسيع مساحة تخزين بلاي ستيشن 5

أكدت شركة سوني أنه لن يتم توسيع مساحة تخزين بلاي ستيشن 5 عند إطلاقها، وكان ذلك ليس مفاجأة للبعض، حيث كان ذلك واضحا خلال حديث مهندس العتاد مارك سيرني عند معاينة النسخة في مارس الماضي أن هذه الخاصية ستتاح بعد الإطلاق بفترة قليلة، بل كان ذلك سيصبح رائعا عند الإطلاق، ونصح المهتمين بالشراء بضرورة تأجيل الشراء لحين إعلان أخبار جديدة، وأضاف سيرني أنه من أسباب ذلك أن جميع محركات أقراص M. 2 SSD ليست سريعة بالشكل الذي يجعلها تواكب منصة بلاي ستيشن 5، كما أنها سميكة لا تلائم حاوية أقراص SSD.

تزايد طلبات الشراء على بلاي ستيشن 5

أكد رئيس قسم الألعاب في شركة سوني أن الشركة شهدت تزايد طلبات شراء بلاي ستيشن 5 قبل طرحها في الأسواق، حيث يسعى الجميع لحجز النسخة قبل إطلاقها رسمياً، وقد زادت هذه الطلبات عما تلقته الشركة بعد الأسبوع الرابع من إطلاق النسخة الرابعة والتي استطاعت بيع أكثر من 100 مليون جهاز بلاي ستيشن 4.