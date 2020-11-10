نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. قبل شراء PlayStation 5 يجب أن تعرف هذه الأشياء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة ألعاب بلايستيشن 5 PlayStation 5 ينتظر الملايين نزولها الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، فإذا كنت أحد اللاعبين العاشقين للألعاب الإلكترونية فمنصة بلاي ستيشن 5 من سوني تعتبر أحد أهم الخيارات المتاحة في هذا المجال، وقد أعلنت Sony في وقت سابق عن بدء طرح الجهاز الجديد في بعض الأسواق العالمية يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري، على أن يصل إلى الأسواق العالمية بتاريخ 19 من الشهر ذاته، لكن أشارت العديد من التقارير الصحفية أن هناك قرار بتأجيل موعد طرح PlayStation 5 في السوق العالمي عن هذا الموعد المحدد سابقاً.

أشياء يجب مراعاتها قبل شراء PlayStation 5 الجديد

قبل أن تتخذ قرار شراء منصة الألعاب بلايستيشن 5 يجب أن تضع في اعتبارك العديد من الأمور المادية والتقنية، والتي تختلف وفق حالة وظروف كل فرد الشخصية، ويمكن تلخيص تلك التحذيرات في النقاط التالية:

1- هل تستطيع تحمل ثمن شراء الألعاب والملحقات الآخرى

يعتبر السعر أحد العوامل الهامة قبل اتخاذ قرار شراء أي منتج أو سلعة، ووفق إعلان شركة سوني سوف يأتي سعر جهاز PlayStation 5 وفق إصدار الجهاز، حيث الإصدار الأول PS5 القياسي يعمل من خلال محرك الأقراص بسعر 500 دولار أمريكي، أما الإصدار الآخر هو PS5 الرقمي ويأتي بسعر 400 دولار أمريكي، فإذا كنت لا تستطيع أن تدفع تلك المبالغ المالية في منصة الألعاب الإلكترونية نفسها فماذا تعمل في المصاريف الإضافية الآخرى، والتي تشمل الكثير من الإضافات والمحلقات مثل شراء الألعاب ووحدات التحكم والسماعات وغيرها الكثير.

2- هل انتهيت من جميع ألعاب منصة PlayStation 4

منذ عدة سنوات أصدرت سوني منصة ألعاب بلاي ستيشن 4، والتي تقدم العديد من الألعاب الإلكترونية الرائعة، ومن المحتمل بنسبة كبيرة جداً أنك لم تقم بلعب جميع الألعاب المتوافرة على منصة PS4، فإذا كنت من ضمن الأشخاص المالكين لجهاز PlayStation 4 فبالتأكيد أمامك شهور قد تمتد لسنوات حتى تشعر بالحاجة إلى شراء جهاز PlayStation 5، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن معظم الألعاب القديمة تعتبر مثالية وشيقة للعب، ومع مرور الوقت سوف تحصل على الألعاب بسعر أقل كثيراً من الآن.

3- هل لديك حماس للألعاب فور صدورها

وفق إحصائيات تاريخية لم تكن عروض الإطلاق الخاصة بمنصة بلاي ستيشن السابقة مثيرة للجمهور، حيث يتواجد بالكثير لعبة أو إثنين يشتاق لهم الجمهور مع الجهاز الجديد، ويتم الاعتماد بصورة كبيرة على الإلعاب القديمة المعروفة سابقاً، إذا في حالة عدم شرائك جهاز PlayStation 5 فلن تفقد الكثير من المتعة، فسوف تستمر الألعاب القديمة في العمل عبر منصة بلايستيشن 4، ويمكن لك مشاهدة قائمة من الألعاب التي لن تعمل على منصة PS4 القديمة، وهي قائمة قليلة نوعاً ما تتكون من 10 ألعاب إلكترونية فقط.