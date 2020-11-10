نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق واتساب الجديد للتخلص من المسيئين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏تحديث تطبيق واتساب الجديد للتخلص من المسيئين، ‏تطبيق واتساب من أكثر أنواع التطبيق الرائعة والتي يتم استخدامها من قبل العديد من الأشخاص للتواصل مع الأصدقاء والعائلة لها وجاء ذلك يتم استخدامه في العمل على التواصل معنا على مدار اليوم، ولكن بعض الأشخاص يقومون باستخدام هذا التطبيق لمضايقة الآخرين بشكل كبير وبالتالي يعاني الكثير بسبب استلام بعض الرسائل الغير مرغوب بها، والتي تسبب العديد من المشاكل، وبالتالي قام العديد من الأشخاص من تقديم شكوى لتطبيق الواتس اب لحل هذه المشكلة.

‏تطبيق واتساب الجديد 2020

‏يعتبر تطبيق واتساب من التطبيقات المشابهة للتطبيقات الأقمار التي يمكن تقديم بلاغ بسبب أمثال بعض الرسائل المزعجة حيث يمكنك الآن استخدام ميزة الإبلاغ عن المسيئين ‏بعد عمل بعض التحديثات الخاصة بك تطبيق الواتساب، وبالتالي سوف يتم إطلاق هذه الميزة على أجهزة أندرويد قريباً.

‏تحديث واتساب الجديد

‏يمكنك الإبلاغ عن الأشخاص المسيئين والذين يقومون بإرسال الرسائل المزعجة من خلال الضغط هل كلمة إبلاغ الموجودة في دردشة، وبالتالي سوف يتم الإبلاغ عنها وهذه الميزة الجديدة يتم استخدامها للابلاغ ومشاركة الرسائل الجديدة، بالإضافة إلى أن هل يتم استخدامها على الدردشات الجماعية والأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتساب للأعمال.

‏أما مميزات واتساب لمستخدمي الإصدار التجريبي على النظام التشغيل و أجهزة أندرويد يستطيع مستخدم النظام ios ‎من الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة فيها قريب.