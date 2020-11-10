نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج a70 مميزات وعيوب ومواصفات Samsung a70 معلومات لازم تعرفها قبل ما تشتري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج a70 ، متابعة لجميع المفاجأت التي تطلقها شركة سامسونج العالمية من إصدار جوالات رائعة بإصدار مميز وأقل في الأسعار وأعلى في الجودة ، حيث أطلقت مجموعة إقتصادية من فئة A الجديد والذي يعد آخر إصدارات سلسلة سامسونج A وسوف نتناول من خلال السطور القادمة بعض من المميزات والعيوب الخاصة بموبايل سامسونج a70 الجديد. جاء الإصدار الجديد للوحش الكوري وإصدار سلسلة جديدة من الإصدارات والفئات المميزة التي تلبي جميع رغبات المستخدمين تجمع بين الجودة والسعر الأقل المنافس للمنافسة الشرسة بمجال الموبايلات تلبية لرغبة جميع المستخدمين الذين يطمحون بشركة Samsung . مميزات Samsung Galaxy a70 مساحة شاشة كبيرة بتقنية وتر دروب نوتش بجودة عالية تم تزويدها بشاشة مضادة للصدمات أو الخدش تم تطبيقها من قبل علي هواتف هونر 20 لايت.

تم العمل علي تزويد الشاشة بألون متعددة جذابة ممتعة خاصة لمشاهدة الأفلام والألعاب بدون أي بروز أو حواف بإضاءة مريحة للعين ممتازة.

تم تزويد هاتف سامسونج الجديد Samsung a70 بمعالج كوالكوم سناب دراجون القوي لتحسين مستوي عمل الهاتف والأداء والسرعة المميزة وذاكرة عشوائية كبيرة.

الهاتف مزود بتجربة الجرافيك التي تساعد علي الإستمتاع بالألعاب التقنية مثل بابجي موبايل بدرجة ممتازة بتقنية HD والتي تم تجربته وأثبت كفاءة عالية في الألعاب مثل بابجي وفورنايت والليدو كينج.

يدعم الشحن السريع خلال ساعة 65% وخلال ساعتين شحن كامل.

كما يدعم الهاتف إمكانية فتح الهاتف عن طريق ملامح الوجه.

الكاميرة السيلفي ممتازة وكاميرا العانف الخلفية عالية الدقة والوضوح بتقنية 1080 افضل من كاميرة شاومي.

يتيح إمكانية شريحتي إتصالات. عيوب سامسونج a70 الجهاز ذات حجم كبير مما يتيح صعوبة في مسكه باليد. الجهاز مصنع من البلاستيك في متاطق الإطار الداخلي والخارجي وليس من المعدن مما يسهل إتساخه بالأتربة. عدم دعم خاصية الاتش آر في تليفونات سامسونج a70 . الكاميرة الخلفية مصنعة ببروز خفيف يمكن خدش الهاتف من خلالها. بصمة الهاتف بطيئة والتي توجد في أسفل الشاشة وتزيد سرعتها مع عمليات السوفت وير. لا يدعم هاتف سامسونج a70 الشحن الاسلكي مثل هواتف شيب والتي توجد في موبايل سامسونج s10.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج a70 مميزات وعيوب ومواصفات Samsung a70 معلومات لازم تعرفها قبل ما تشتري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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