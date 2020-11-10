نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مُفصل عن هاتف شاومي ريد مي نوت 8 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي ريد مي نوت 8، تسعى دائماً الشركات الجديدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة، أن تحجز لها مكان في عالم التقنيات، ومن المعروف أن شركة آبل هي الشركة التي تتصدر المشهد في عالم التكنولوجيا، ويليها كل من شركات سامسونج و أوبو ولينوفو و شاومي، وتُصدر شركة شاومي بمعدل هاتفين في العام الواحد كل ستة أشهر، وتسير شاومي على خُطى آبل بمعنى أن هواتفها تأتي مُقاربة لهواتف الأيفون من حيث المواصفات ودقة الأداء وروعة التصميم، بالإضافة إلى السعر المنخفض مقارنة بالمواصفات، هذا وقد أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي ريد مي نوت 8 الجديد، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم تقرير مُفصل عن هاتف شاومي ريد مي نوت 8. مواصفات شاومي ريد مي 8 يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يوجد بالهاتف مكان لشريحتي اتصال من النوع نانو.

يبلغ وزن الهاتف 190 جرام.

الهاتف مُتوفر بالألوان أزرق أخضر أبيض.

هاتف شاومي ريد مي نوت 8 مُضاد للغبار والماء.

يتمتع الهاتف بمُعالج ثُماني النواة.

الكاميرا الأمامية ثلاثية بدقة 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميجا بكسل.

تصل المساحة الداخلية ل 132 جيجا بايت.

يدعم الهاتف الفتح ببصمتي اليد والوجه.

البطارية غير قابلة للإزالة ليثيوم أيون.

يدعم الهاتف راديو أف أم.

يعمل شاومي ريد مي نوت 8 بنظام الأندرويد.

يوجد بالهاتف واي فاي و يدعم جي بي أس. سعر شاومي ريد مي نوت 8 يصل سعر هاتف شاومي ريد مي نوت 8 في جمهورية مصر العربية ل2500 جنيه.

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