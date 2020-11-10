فولكس فاجن تطلق أقوى نسخ جولف

كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن النسخة جولف R الجديدة بقوة 320 حصان لتتوج بلقب السيارة القياسية الأقوى بين موديلات جولف حتى الآن.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة جولف R الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو سعة 2.0 لتر وبقوة 235 كيلووات/320 حصان، مع 420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تصل بها إلى السرعة القصوى 250 كلم، والتي يمكن زيادتها حتى 270 كلم/س عند الرغبة.

وتتسارع السيارة المدمجة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.7 ثانية وبجانب المحرك الأقوى ونظام الدفع الرباعي هناك ضبط جديد لمجموعة التعليق والمكابح، فضلا عن خيارات موسعة من برامج القيادة، التي يمكن تفعيلها من مقود السيارة. وقامت الشركة المنتجة أيضا بتعديل التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية وفقا لهذا.

ومن المقرر طرح السيارة جولف R الجديدة في الأسواق بحلول نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 45 ألف يورو.