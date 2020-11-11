لاند روفر تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات رباعية الدفع

على مدار أكثر من نصف قرن اكتسبت Discovery شعبية كبيرة بين محبي السيارات رباعية الدفع لما تتمتع به من قوة ، لكن نموذجها الجديد حمل معه العديد من معالم الحداثة والتطور أيضا.

وبالنظر لأحدث نموذج من Discovery كشفت عنه لاند روفر مؤخرا نلاحظ أن السيارة اختلفت بشكل كبير من حيث المظهر، واكتسبت العديد من ملامح التميز التي تجلت من خلال تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها، وتصميم فتحات الهواء الجانبية على هذه الواجهة، فضلا عن أن الهيكل أصبح أكثر انسيابية بشكل عام.

وحصل هيكل هذه المركبة أيضا على جنح هوائي صغير ثبت على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية، كما أحيطت حجرات العجلات وممتصات الصدنات بإطارات بلاستيكية سوداء مميزة لحماية الهيكل من الصدأ وعوامل الرطوبة .

ومن الداخل تغير تصميم هذه المركبة بشكل ملحوظ أيضا، وحصلت على مقاعد رياضية مريحة، وعلى تصميم مميز لمقبض تغيير السرعات، فضلا عن المقود المزود بلوحات لمسية للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية بمقاس11.4 بوصة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، وشاشة إلكترونية بمقاس 12 بوصة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وزودت هذه السيارة بالعديد من التقنيات المميزة مثل ميزة إظهار عدادات السرعة واتجاهات الطريق على الزجاج قبالة السائق، وأنظمة قيادة متطورة يمكن اختبارها تبعا لحالة الطريق، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

أما القوة في هذه المركبة الجديدة فتستمد من عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 300 حصان، ومحركات بنزين بسعة 3.0 ليتر، ومحركات D250 بعزم 249 حصانا، ومحركات D300 بعزم 300 حصان.