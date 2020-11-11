نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الصينية Haval تتحدى أقوى شركات السيارات بنسخة أنيقة ومطورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة Haval الصينية تعلن عن طرحها نسخة أنيقة ومميزة من سيارات الدفع الرباعي (H2) التي تتميز بعدد من التقنيات الحديثة لن تجدها في غيرها من السيارات وبالإضافة الى المميزات والتقنيات الحديثة التي تتمتع بها السيارات فقد إهتمت الشركة إهتماما كبيرا بمظهر السيارة الخارجي وتفاصيلها حيث صممت السيارة من الخارج وحصلت على شبك أمامي عريض وبارز وتم تزينه بالكروم لكي يعطي السيارة شكلها الفاخر وقام المصممون أيضا بإعطاء اشكال جديدة ومميزة لكل من المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب وفتحات الهواء على الواجهة وحرص المصممون أيضا على اعطائها أشكال عصرية تميزها عن غيرها من السيارات.

مواصفات سيارة هافال الجديدة

وصمم هيكل السيارة تصميما حديثا حيث بلغ طول هيكل السيارة اربعة أمتار و47 سم وبلغ عرضها 184 سم وارتفاعها 161 سم وجائت المسافة بين محوري العجلات فيها 270 سم، ومن أهم الأشياء التي تميز هذه السيارة التقنيات التي تمتعت بها هذه السيارة من الداخل في قدرتها الداخلية حيث تعمل السيارة من خلال لوحة تحكم لمسية مما يمكنه من التحكم في السيارة دون الحاجة إلى الأزرار التقليدية ووُضعت اللوحة بجانب السائق إضافة إلى ذلك تم وضع لوحات تحكم لمسية على أبواب السيارة والنوافذ حتى يمكنك التحكم في غلق وفتح النوافذ وأبواب السيارة وتحريك المقاعد بسهولة وتم تدعيم واجهة القيادة بشاشة كبيرة في منتصف السيارة وشاشة لمسية كبيرة وُضعت أمام الراكب المجاور للسيارة يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة.

المزيد من المواصفات حول سيارة هافال

وحصلت السيارة أيضا على نظام ذكي وآمن حيث صُممت السيارة وفقا لمجموعة من وسائل الأمان حيث تضمن السيارة بنظام ذكي يوضح للسائق حالة السيارة الفنية وتمتعت بنظام يبين ضغط الهواء بالعجلات ونظام أوتوماتيكي سريع للتحكم في الفرامل لتفادي الحوادث بالإضافة إلى حساسات مسافة أمامية وخلفية للضوء والمطر والضباب وأنظمة تمنع السيارة من الانزلاق على المنحدرات العالية.