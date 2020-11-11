نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فرمته هاتف هواوى وهو مغلق بطريقة سريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات فرمته هاتف هواوى اكثر ما يبحث عنه أصحاب الجوالات لفرمته الجهاز أحيانا للأسباب عديدة منها بطي الجهاز أو مسح أي فيروسات أو يتم أعادة ضبط مصنع في بعض الأحيان وذلك للتخلص من أي شي يعيق شغل الهاتف بفعلية كبيرة،كما أن هاتف هواوى يعد من الهواتف الحديثة التي احتلت مكانه لأباس بها في أسواق الهواتف ويستعمله الكثير من الفئات العمرية المختلفة ويواجه البعض مشاكل أحيانا في استخدم هاتف هواوى لذلك يتعبن علية فرمته الجهاز والبدء من جديد.

خطوات فرمته هاتف هواوى

يتم التأكد من أن الهاتف مشحون بنسبة 50 في المائة. يتم وضع الهاتف على وضع الريكفري ويجب التأكد من حفظ الكلمة السرية الخاصة بالهاتف. الضغط على زر التحكم بالصوت والضغط في ذات الوقت على زر تشغيل الهاتف لمدة طويلة. سيظهر الشعار الخاص بالأندرويد الخضراء سترفع يدك من الأزرار وعدم الضغط. سوف تظهر على الشاشة كلمه وضع الاسترداد الذي يحمل اسم Recovery mode . يتم اختيار أعادة ضبط المصنع ويتم التنقل بين الاختيارات من خلال زرار الخاصة برفع وخفض الصوت و ذلك لأن الهاتف يكون مغلق . ضغط على أيقونة Yes delete all user data لتتمكن من تأكيد طلب فرمته جهاز هواوي . يتم حذف جميع البيانات الخاصة بالمستخدم على الهاتف. ستنتقل إلى شاشة القائمة الرئيسية والضغط على ملفات كاش لحذف كافة البيانات. الانتظار فترة لتشغيل الهاتف. تشغيل الهاتف لعودة جديد كما كان.

فرمته هواوى من الإعدادات

الذهاب إلى الإعدادات أو Settings. الضغط على إعدادات متقدمة. الضغط على نسخ احتياطي وإعادة الضبط. الضغط على إعادة ضبط المصنع. ظهور رسالة تحذيرية بمسح جميع بيانات الهاتف حتى الحسابات المفتوحة. الضغط على إعادة تعيين الهاتف ومسح بيانات الهاتف ومسح وحدة التخزين الداخلية. الضغط على كلمة موافق ثم إدخال كلمة السر حتى تتم عملية الفورمات. يتم إعادة تشغيل الهاتف بشكل آلي.

والجدير بالذكر يجب الاحتفاظ بنسخة من البيانات الخاصة وخاصة فيما يتعلق بالأسماء المسجلة على الهاتف بالإضافة إلى نقل الصور والفيديوهات على بطاقة الذاكرة الخارجية حتى بذلك يكون هناك نسخة من كافة البيانات منسوخة ويتم نقلها بعد تشغل الجهاز من خلال وصلة الكابل الأصلي لهاتف هواوى