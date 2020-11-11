نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. ثغرة خطيرة تضرب التطبيق على هواتف آيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتشر تطبيق واتساب عبر أنظمة التشغيل المختلفة سواء للهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والتابلت واللابتوب، حيث يعتبر تطبيق WhatsApp أحد تطبيقات المراسلة الفورية متعددة الأنظمة، فيمكن لك استخدامه كتطبيق على الهواتف الذكية، كما أضافت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق تحديث جديد منذ أشهر وهو واتساب ويب WhatsApp Web، والذي يتيح لك استخدام التطبيق على جهاز الكمبيوتر عبر متصفح الأنترنت الخاص بك، مع إمكانية عمل مزامنة لجميع المحادثات الموجودة سابقاً على الهاتف.

تحذيرات من ثغرات أمنية في تطبيق واتساب

نشر أحد الفرق الأمنية ويطلق عليه مسمى فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر CERT-In التابع لدولة الهند تحذيرات شديدة بضرورة تحديث تطبيق WhatsApp وتطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، وذلك نتيجة اكتشاف الفريق الأمني العديد من نقاط الضعف، وذلك في التطبيق الخاص بهواتف ايفون Iphone والمتواجد عبر متجر App Store، وذلك لجيمع إصدارات واتساب الأقل من إصدار رقم 2.20. 200.

وحسب التقارير الصحفية المنشورة فقد قامت وكالة الآمن السيبراني الهندية بتصنيف تلك الثغرات الأمنية المكتشفة مؤخراً لتطبيق واتساب في أجهزة آيفون أنها عالية الخطورة، حيث تسمح تلك الثغرات الأمنية لأي شخص بالتسلل إلى هاتف Iphone الخاص بك وتجاوز قواعد وقيود الأمن المتواجدة في نظام IOS، بعدها يقوم هذا الشخص بزرع وتنفيذ بعض التعليمات البرمجية الخبيثة، وكل هذا يأتي نتيجة إصرار بعض مالكي هاتف ايفون على استخدام نسخ قديمة من تطبيق WhatsApp.

الثغرات الأمنية المكتشفة في تطبيق WhatsApp

أعلن فريق الأمن الهندي عن عدة ثغرات مكتشفة، البداية مع ثغرة في قفل الشاشة الخاص بتطبيق WhatsApp العادي وواتساب بيزنس في نظام تشغيل شركة Apple الأمريكية IOS، وتسمح تلك الثغرة للمتسلل بالتحكم في تطبيق واتساب عبر المساعد الافتراضي Siri حتى بعد قفل المستخدم لهاتف ايفون الذكي.

الثغرة الثانية المكتشفة في واتس آب تأتي تحت مسمى User After Free، ويقوم الشخص المتسلل باستخدام تلك الثغرة الأمنية من خلال إرسال ملصق به صورة متحركة قام بتصميمه خصيصاً إلى الشخص الضحية، وفي أثناء قيام الضحية بمحاولة إجراء مكالمة فيديو وانتظار الرد من الطرف الآخر تقوم تلك الصورة بإجراء عدة أحداث متتابعة في هاتف آيفون دون شعور أو معرفة مالك الهاتف الذكي.