نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC ومميزاته وعيوبه وسعره في مصر والهند في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الجديد الـ Xiaomi Poco X3 NFC لينضم إلى سلسلة البوكر السابقة فكما يعرف عن هذه السلسلة أنها تقدم أفضل المواصفات وأفضل جودة بأقل الأسعار بالإضافة إلى ذلك الاهتمام بالتصميم فالهاتف يأتي مشابه للهواتف الرائدة مع خامات بلاستيكية لتكون أفضل بشكل عملي من ناحية السقوط والصدمات, ويأتي الهاتف بجودة ومتانة ممتازة, وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Xiaomi Poco X3 NFC مواصفات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC لهاتف Xiaomi Poco X3 NFC مواصفات عديدة وهي كالتالي:- الهاتف يدعم الراديو الـ Fm والـ NFC . يكون الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP53 . الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim . الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثاني والجيل الرابع. الهاتف يدعم الأبعاد 165.3×76.8×9.4 ملم مع وزن 215 جرام . الهاتف يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف. الهاتف مصنوع من البلاستيك مع إطار من معدن الألمونيوم بمتانة وجودة المنتج والخامات في التصنيع. الشاشة تأتي بشكل الثقب الـ DotDisplay وتم تصغيره بصورة كبيرة بالمقارنة بالإصدارات السابقة وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 إنش. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت, الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. الهاتف يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت ويوضع مكان الشريحة الثانية. عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي. يدعم الهاتف الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 . الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا رباعية فتأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو, وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل بالإضافة إلى ذلك وجود فلاش ثنائي من نوع ليد. يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص الذي يقوم بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. يدعم الهاتف بتصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 30 إطار في الثانية . يدعم الهاتف شبكة الواي فاي ويأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . يأتي البلوتوث بإصدار 5.0. تدعم السماعات الخارجية للهاتف الصوت الاستريو لتقديم تجربة صوتية أفضل من السابق. الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS, يدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS . يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock . يدعم الهاتف أيضاً المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي. تأتي البطارية بسعة 5160 مللي أمبير كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 واط الشحن اللاسلكي . الهاتف يتوفر بنظام التشغيل الأحدث أندرويد 10. يتوفر من الهاتف اللون الرمادي واللون الأزرق. عيوب هاتف Xiaomi Poco X3 NFC سوف نتعرف متابعينا على عيوب هذا الهاتف كالتالي:- سماعات الاذن لا ترفق بعلبة الهاتف كعادة هذه الهواتف.

لا يمكنك استخدام شريحتين الاتصال وكارت الميموري معاً.

حجم ووزن الهاتف كبير سيأخذ بعض الوقت للتعود عليه.

بروز الكاميرا الخلفية بشكل ملحوظ عن ظهر الهاتف يعرضها للخدش والكسر بصورة أكبر. مميزات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC سوف نتعرف على مميزات هذا الهاتف كالتالي:- الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K مع ثبات الكتروني على جودة الـ 4K . يدعم الهاتف الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف, يدعم أيضاً لمبة إشعارات . البطارية تأتي بسعة كبيرة لتصمد لفترة طويلة مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 واط. يدعم الهاتف شاشة كبيرة بشكل الثقب مع استغلال الحواف بشكل ممتاز. المعالج يقدم أداء جيد جداً وهو أول هاتف في مصر بمعالج سنابدراجون 732G. أداء مميز من الكاميرا الخلفية خصوصا في التصوير النهاري . سعر جيد جداً من شاومي . سعر هاتف Xiaomi Poco X3 NFC السعر الهاتف في مصر لنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 3999 جنيه النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4399 جنيه .

سعر الهاتف في الهند والصين بـ 270 دولار أمريكي.

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