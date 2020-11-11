نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج Galaxy A52 5G الجديد يخطف الأنظار بمواصفات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج Galaxy A52 5G الجديد يظهر لأول مرة قبل أسابيع من طرحه بالأسواق من خلال بعض التسريبات التي تناولتها عدد من المواقع الأجنبية، تشير إلى أن عملاق صناعة الهواتف الذكية الكورية الجنوبية، عازمة على إطلاق جوال جديد بمواصفات رائعة تخطف الأنظار، مستهدفة تحقيق نسب مبيعات كبيرة، تعويضًا لحالة الركود التي تضرب هذا القطاع، بسبب تأثيرات الجائحة الاستثنائية السلبية على حجم المبيعات، كما تعمل الشركة على منافسة الإصدارات الجديدة التي أطلقتها عدد من الشركات المنافسة في الأسواق مؤخرًا، والتي كان آخرها آيفون 12.

مواصفات سامسونج Galaxy A52 5G

أما عن أبرز مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52 5G الجديد المتوقع طرحه في نهاية ديسمبر من العام الجاري، أو يناير المقبل 2021، فمن المتوقع أن يأتي بتشكيلة رائعة وجذابة من الألوان الشيقة التي تُرضي طموحات العملاء، منها الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي، مزودًا بشاشة من نوع أموليد ويعمل على معالج Snapdragon 750G ثماني النواة مسجل بتردد أساسي 1.8 جيجا هيرتز، كما يعمل على نظام أندرويد 10،كما يحمل هذا الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تسع حتى 6 جيجا بايت من خلال نسختين الـ LTE وأيضًا الـ 5G لشبكات الجيل الخامس.

كاميرات الهاتف وبطاريته

يحمل هاتف سامسونج Galaxy A52 5G الجديد بطارية ضخمة 4200 أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع غير قابلة للإزالة مصنوعة من مادة الليثيوم، كما يحمل كاميرا خلفية رباعية، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابيكسل، كما تزويده أيضًا بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل تدعم خاصية التصوير السينمائي، ما يزيد من جودة الصورة التي يتم التقاطها، بجانب عدسة ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل.

السعر المتوقع للهاتف الجديد

أما عن السعر المتوقع للهاتف الجديد المرتقب طرحه خلال الفترة المقبلة من سامسونج، فالهاتف من الفئة المتوسطة التي تناسب الكثير من الفئات، ومن المتوقع أن يتم طرحه بسعر 300 دولار أمريكي، أي ما يعادل 1100 ريال سعودي تقريبًا، وما يعادل 4700 جنيه مصري، كما تم تزويد بجميع المستشعرات الأساسية والسماعات ومكبرات الصوت الدقيقة والقوية، ويدعم خاصية التسارع والدوران والقرب، ويمتلك بوصلة.