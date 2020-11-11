نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد تحديث نوفمبر 2020 لمتابعة أحدث أغاني الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة نايل سات وعربسات بتحديث نوفمبر 2020 وخطوات استقبالها، نقدمها إلى كافة متابعي القناة من جميع الدول العربية وذلك بعد أن تغيير ترددها فى الآونة الأخيرة، لتعود بشكل أقوى من السابق من حيث الصوت والصورة وتقديم محتوى أفضل وأقيم من كافة النواحي، ولمعرفة التردد الجديد لقناة طيور بيبي تابعوا هذا المقال المقدم من موقع ثقفني.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

حيث تعرض قناة طيور الجنة عبر ترددها الجديد محتوى شيق للغاية، فتعرض باقة متنوعة من أفضل أغاني الأطفال والكثير من البرامج الترفيهية التي يحبها الأطفال مع مراعاة أنها تناسب جميع مراحل الفئات العمرية، فتقدم محتوى متجدد ومتغير بشكل مستمر لكي لا يمل منها الصغار، وتهدف إلى نشر الأخلاق الحميدة وزرع الصفات الجميلة فيهم منذ نعومة أظافرهم.

كما تهدف القناة إلى تعليم الأطفال كل ما هو مفيد من الناحية التعليمية، وتقدم إليهم برامج ومسابقات تساعد على تنمية مهاراتهم الفكرية والحركية وغيرها، وتشجعهم على ممارسة الرياضة المختلفة لبناء جسم صحي، وتجعلهم متحمسون دائماً للمشاركة فى كافة الأنشطة، وكل ذلك من خلال أغاني الأطفال المقدمة بشكل سهل وسلس لكى تصل المعلومة إليهم بدون أي تعقيد أو صعوبة، وجاء تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات على النحو التالي:

أحدث تردد قناة طيور الجنة toyor aljanah

تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات: 11393_11315.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عربسات: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة

يمكن متابعة قناة طيور الجنة واستقبالها من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى قسم الإعدادات على جهاز الرسيفر.

اختيار كتابة تردد جديد.

اختيار القمر الصناعي المطلوب.

إدخال التردد بشكل صحيح.

كتابة معدل الترميز.

الاختيار بين خانة افقي أو رأسي.

ثم الضغط على كلمة بحث، سوف يتم استقبال القناة بكل سهولة.

ومن الجدير ذكره أن القناة ليست ترفيهية فقط ولكنها تعرض الكثير من البرامج والأغاني التعليمية والتي تساعد الأطفال الصغار على تعلم كتابة الحروف والأرقام باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتعلم الألوان والأشكال، والتفرقة بين الأصوات وغيرها.