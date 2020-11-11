تصميم بانرات اعلانية احترافية بدون خبرة في دقائق

إذا كنت تستعد من أجل القيام بإطلاق حملة ترويجية أو إعلان سواءا خاص بمنتجاتك أو خدماتك او الترويج لنفسك فإنك بلا شك تحتاج الى أشياء في غاية الأهمية على رأسها بانرات اعلانية احترافية من أجل جذب انتباه الفئة التي ترغب في استهدافها .

و كي تستطيع جذب المستخدمين الذين ترغب في الوصول اليهم فإنه يجب أن تكون البانرات التي سوف تستعملها في حملتك الترويحية إجترافية و مميزة و مصممة بشكل إبداعي ، و رغم أن هذه العملية تحتاج منك التوفر على بعض المهارات في التصميم إلا أنه في الحقيقة يمكنك الحصول عليها بدون اية خبرة مع اي برنامج تصميم .

و ذلك عبر استعمال بعض المواقع التي تساعدك على انشاء بانرات اعلانية بشكل مجاني و اون لاين بدون اي خبرة مثل موقع bannersnack ، الذي سوف نتعرف عليه معا في هذه التدوينة .

موقع bannersnack يمكنك من خلاله انشاء بانر اعلاني لأي حملة اعلانية ترغب في القيام بها ، حيث ما عليك سوى الولوج اليه عبر الرابط بالأسفل ، ثم سوف تظهر لك واجهة الموقع على هذا الشكل كما هو موضح في الصورة .

بعد ذلك ما عليك القيام به هو الضغط على Make a Banner ثم يمكنك البدء في انشاء و تصميم البانرات الاعلانية بشكل مجاني بعد أن تقوم بالتسجيل و انشاء حساب على منصة الموقع .

بعد ذلك ما عليك سوى القيام باختيار المقاس الذي تريده حيث يوفر لك الموقع مقاسات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها حسب ما يناسبك ، و للإشارة فإن المقاس يمكن ان يختلف حسب المنصة التي ترغب في استعمالها للترويج ، فإن كنت سوف تقوم بالاعلان على فيس بوك ليس كما سوف تقوم بالاعلان على موقع اخر .

بعد اختيار المقاس يمكنك الشروع في صناعة البانر الذي ترغب فيه حسب مواصفاتك الخاصة ، و الموقع يوفر لك مجموعة من البانرات الجاهزة التي يمكنك الاختيار من بينها ، أو يمكنك فقط انشاء بانر من الصفر عبر اضافة صورة و نصوص و التعديل على الالوان و غيرها من الخصائص الأخرى .

و بهذه الطريقة البسيطة جدا تستطيع انشاء بانر في دقائق بدون اي خبرة في التصميم او في التعامل مع اية برامج من اي نوع .

الدخول الى موقع bannersnack