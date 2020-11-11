جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

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هناك الكثير من الالعاب المتاحة سواءا لأجهزة الحواسيب أو الهواتف الذكية ، و لكن المشكلة في هذه الالعاب قد تكون أنها تحتاج الى التحميل و التنصيب و هذا أمر ربما لا ترغب في القيام به ، أو ربما انت لا تتوفر على المساحة الكافية أو الامكانيات العالية في جهازك كي تقوم بتشغيل مثل هذه الألعاب .
و لكن هذا الأمر لم يعد مشكلة بعد الآن ، حيث يكنك الآن القيام بتجربة لعب أقوى العاب قيادة الطائرات عبر محاكي مجاني يدعى GeoFS ، و هو عبارة عن موقع يعمل على محاكات بيئة لتشغيل لعبة قيادة الطائرة بحيث يمكنك تجربتها و استعمالها من اي حاسوب عبر المتصفح فقط .
و للإشارة فإن الأمر لا يقتصر على المتصفح فقط بل يمكنك تجربة لعبة قيادة الطائرة أيضا من اي هاتف عبر المتصفح في الموبايل .
و من اجل البدء في تجربة اللعبة ما عليك سوى النقر على هذا الرابط : GeoFS ، و الذي سوف ينتقل بك مباشرة الى الموقع و سوف يتم بدأ تشغيل اللعبة و التي يمكنك التحكم فيها عبر الفأرة و عبر ازرار لوحة المفاتيح .
و ان كنت تستعمل اللعبة من الهاتف فإن التحكم قد يكون اسهل بالنسبة لك إن كانت هذه أول مرة لك في ألعاب قيادة الطائرة .
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