كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

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من بين الأمور التي يجب عليك أن تضعها في ذهنك دائما هي عندما ترغب في القيام بالولوج الى موقع تشك فيه أو تعتقد أنه مضر أو ربما يمكن أن يسبب لك مشاكل او قد يعرض هاتفك او حاسوبك للاختراق هي أن تقوم باستعمال طريقة تحميك من كل هذه المشاكل في حالة ما اردت زيارته .
و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك طريقة بسيطة جدا يمكنك من خلالها ان تقوم بتصفح اي موقع خطير او مضر او لست واثق فيه بسهولة جدا و بأمان .
و الطريقة هي عبارة عن منصة تدعى isolation.site ، و هي عبارة عن منصة سهلة جدا و مهمتها الوحيدة انها تتيح لك الولوج الى اي موقع عن طريقها مما يخفي هويتك و يتيح لك أن يظل جهازك او حاسوبك بعيدا كل البعد عن الموقع .
بعد الولوج الى منصة isolation.site ، قم بوضع رابط اي موقع تريده في الخانة التي تظهر لك ثم بعد ذلك ما عليك سوى النقر على isolation it و سوف يظهر لك الموقع و بالتالي يمكنك تصفحه بالكامل بشكل عادي جدا سواءا عبر هاتفك الذكي او جهاز الحاسوب الخاص بك .
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