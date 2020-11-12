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عمر شويل - جدة شركة جوجل تعلن إيقاف دعم الهواتف القديمة بنظام أندرويد، أعلنت شركة جوجل عن إيقاف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد وذلك بدءا من العام الجديد 2021 وأكدت أنه ينبغي على أصحاب الهواتف القديمة التي تعمل بنظام اندرويد 7 11 والأنظمة القديمة الأخرى أن تقوم بترقية الهواتف الخاصة بهم.

شركة جوجل تعلن إيقاف دعم الهواتف

حيث أكد خبراء التقنية أن إيقاف هذا الدعم سوف يتسبب في بيع مستخدمي هذه الهواتف التي تم شرائها في 2017 في إمكانية الوصول لبعض المواقع، لهذا ينبغي عليهم ترقية نظام التشغيل أو استخدام متصفح فايرفوكس الذي يقوم هذه المواقع بشكل مؤقت.

أجهزة أندرويد عرضة للاختراق

أكد بعض خبراء التقنية أن يوجد أكثر من مليون هاتف ذكي يعمل على نظام أندرويد يمكن اختراق هذا الجهاز بكل سهولة وذلك بسبب وجود بعض الأجهزة الحديثة لم يتم عمل التحديثات الأمنية الأخيرة وبالتالي تكون للتعرض للاختراق بكل سهولة.

حيث أوضحت بعض المصادر الموثوقة أن جميع أجهزه اندرويد القديمة لا يوجد بها أي تحديثات أمنيه وذلك وفقاً لاحتياجات جوجل لعام 2019 حيث يوجد أكثر من اثنين مليون جهاز في العام يعمل بنظام أندرويد، وأكدت أن الهواتف التي تم الحصول عليها منذ عامين لا يتوفر فيها أي تحديثات أمنيه لهذا ينبغي عليهم الحصول على النسخة الجديدة ل تشغيل التحديثات لحماية الهواتف الخاصة بهم من الاختراقات الأمنية والهجمات من قبل المتسللين.