نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة بين مواصفات ومميزات وعيوب سامسونج واوبو وشاومي في فئة ال 6000 جنيه مصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج واوبو وشاومي هي أكبر ثلاث شركات من حيث المنافسة بهواتف الفئة المتوسطة فالكثير منا يبحث عن هاتف مميز وبسعر مناسب ودائما ما يكون الاختيار ما بين الثلاث شركات بمتوسط سعر 6000 جنيه مصري، حيث سامسونج بجهازها الرائع Samsung M51 ، واوبو بجهازها OPPO Reno4 ، والشركة الحديثة القادمة بسرعة البرق خلال السنوات الأخيرة وهي شاومي بهاتفها المميز Xiaomi Mi Note 10 Lite ،وشاومي من الشركات الحديثة التي احتلت جزء كبير من سوق الهواتف الذكية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على مقارنة قوية بين أفضل هاتف في الفئة المتوسطة سواء سامسونج أو اوبو أو شاومي من حيث الشاشة والخامة والصوت والشبكة والأداء والكاميرا والبطارية في فئة ال 6000 جنيه مصري. مقارنة بين مواصفات Samsung M51, OPPO Reno4, Xiaomi Mi Note 10 Lite مواصفات Samsung M51 المعالج: ثماني النواة Snapdragon 730G تكنولوجيا 8 نانو

المساحة الداخلية للتخزين والرامات: 128 جيجا و8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية رباعية 64+12+5+5 م.ب والأمامية 32 م.ب

الشاشة: 6.7 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 10.0

البطارية: 7000 مللي أمبير مواصفات OPPO Reno4 المعالج: ثماني النواة Snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نانو

المساحة الداخلية للتخزين والرامات: 128 جيجا و8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب والامامية 32 م.ب.+AI

الشاشة: 6.4 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب مزدوج

نظام التشغيل: اندرويد 10.0

البطارية: 4015 مللي أمبير مواصفات Xiaomi Mi Note 10 Lite المعالج: ثماني النواة Snapdragon 730G تكنولوجيا 8 نانو

المساحة الداخلية للتخزين والرامات: 128 جيجا و8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية رباعية 64+8+2+5 م.ب والامامية 16 م.ب

الشاشة: 6.47 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير

نظام التشغيل: اندرويد 10.0

البطارية: 5260 مللي أمبير مقارنة بين مميزات Samsung M51, OPPO Reno4, Xiaomi Mi Note 10 Lite مميزات Samsung M51 يدعم هاتف Samsung M51 التصوير الـ 4K المميز. كما يمكن تشغيل شريحتين وكارت ميموري لزيادة مساحة التخزين نفس الوقت. البطارية ممتازة يمكن أن نقول إنها أكبر بطارية بين الفئات الثلاثة حيث أنها ستصمد لفترة طويلة تصل إلى يومان بدون أن يتم شحنها. يأتي منفذ USB من نوع Type C الحديث وبهذا يدعم الهاتف للشحن السريع بقوة 25 واط ويتم شحن البطارية بالكامل خلال 100 دقيقة ولكن هو الابطئ بين الفئات الثلاثة. يأتى هاتف Samsung M51 بشاشة Super AMOLED وهي شاشات سامسونج القوية.

المعالج يقدم أداء يمكن القول بأنه جيد. كعادة سامسونج تقدم أفضل كاميرات التصوير سواء كانت الخلفية أو الأمامية. مميزات OPPO Reno4 دائما تقدم اوبو أفضل تصميم حيث أنه جميل وخفيف وسهل ويمكن حمله بيد واحدة. يدعم هاتف اوبو رينو4 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K. كما العادة اوبو تعمل على تحسين الكاميرات بشكل كبير وهو واضح من خلال هذا الهاتف. يدعم أيضا تشغيل شريحتين وكارت ميموري لزيادة مساحة التخزين في نفس الوقت. في هذا الهاتف تقدم اوبو شاشة من نوع Super AMOLED. يدعم خاصية Air Control Smart الموجودة بالكاميرا الامامية حيث يمكن التنقل بين الصفحات بدون لمس الشاشة. ومن أفضل مميزات اوبو أنه يدعم الشحن السريع VOOC 4.0 بقوة 30 واط حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 55 دقيقة.

مميزات Xiaomi Mi Note 10 Lite يدعم هاتف شاومي التصوير بجودة الـ 4K. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بتفاصيل ممتازة ولكن من حيث جودة ألوان لن تكون مقبولة على الإطلاق. شاومي تقدم التصميم كالعادة من الزجاج الرائع بخامات مميزة. يمكن التحكم بالأجهزة الكهربائية في المنزل عن طريق الهاتف من خلال خاصية الأنفرا ريد الرائعة. كما يدعم هاتف شاومي خاصية Always on Display لعرض الإشعارات على الشاشة وهي مغلقة. شاشة منحنية الحواف وهنا تنفرد شاومي بهذا التصميم بين الثلاث هواتف بحجم الشاشة كبيرة من نوع AMOLED. بطارية كبيرة تقدم أداء جيد يمكن أن تستمر في العمل لفترة طويلة تصل إلى يوم كامل. شحن سريع بمنفذ Type C بقوة 30 واط الذي يمكن الهاتف من شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة. من حيث المعالج فهو يقدم أداء جيد ولكنه ليس الأقوى بين الهواتف الثلاثة. مقارنة بين عيوب Samsung M51, OPPO Reno4, Xiaomi Mi Note 10 Lite عيوب Samsung M51 من حيث التصميم لا يختلف عن كل هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة. خامة الهاتف من البلاستيك في ظل أن الهواتف المنافسة تأتي بخامة من الزجاج ولكن يفضل البعض البلاستيك حيث أنه ما زال عملي من حيث الصدمات والسقوط. سمك الهاتف كبير مع وزن كبير أيضا ولكن يمكن القول بأن هذا بسبب حجم البطارية الضخمة. كالعادة هاتف سامسونج هو الأقل والأضعف من حيث استقبال شبكة الواي فاي. يتميز هاتف سامسونج M51 ببصمة جانبية أسرع وأدق . عيوب OPPO Reno4 خامة الهاتف من البلاستيك في حين توجد هواتف منافسة بخامات زجاجية. لا يدعم هاتف رينو 4 لمبة الاشعارات لكن يمكن استخدام خاصية Alway on Display عوضا عن ذلك. يأتي الهاتف بمعالج بأداء مقبول إلى حدا ما لكن ليس الأفضل بين الثلاث هاتف حيث يوجد في هواتف أرخص بها نفس المعالج. من حيث أداء البطارية فهو ضعيف وأقل أيضا من المنافسين. عيوب Xiaomi Mi Note 10 Lite لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت ميموري كما لاتحتوي علبة الهاتف على سماعات الأذن. يعتبر وزن الهاتف ثقيل إلى حدا ما وهبا بسبب استخدام شاومي خامات عالية الجودة. يمكن تعرض الهاتف للكسر وظهور البصمات وذلك لأن الهاتف يأتي بخامات الزجاج. سوء جودة الكاميرا الأمامية وذلك خلال الإضاءات الضعيفة. لم يقدم الهاتف تطوير كبير من حيث أداء المعالج حيث أنه نفس معالج هاتف شاومي السابق وهو شاومي Mi 9T. بعدما تعرفنا على مواصفات ومميزات وعيوب الثلاث هواتف الأختيار سوف يكون لك يا عزيزي حسب رغبتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقارنة بين مواصفات ومميزات وعيوب سامسونج واوبو وشاومي في فئة ال 6000 جنيه مصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.