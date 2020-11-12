نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار ومواصفات احدث الهواتف في السعودية والكويت ومميزات كل منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار ومواصفات احدث الهواتف في السعودية والكويت نقدمها لكم مع شرح تفصيلي لأهم المميزات، حيث تتنافس كبرى شركات الهواتف المحمولة في إنتاج الهاتف الأكثر تطورًا مع سعر مناسب وغير مبالغ فيه، ومن هذا المنطلق يهتم العملاء بالإطلاع على اسعار ومواصفات احدث الهواتف، ومن الشركات الرائدة في هذا المجال نجد سامسونج، وأبل، وهواوي، حيث تعد تلك الشركات أحد أكثر الشركات تنافسًا في مجال صناعة الهواتف المتنقلة، ولذا تطرح مواقع التسوق الكثير من تخفيضات الجوالات نظرًا لإقبال الكثير عليها.

اسعار ومواصفات احدث الهواتف في السعودية والكويت

نعرض لكم في التالي أكثر الجوالات حداثة على الإطلاق في السعودية والكويت، ومن بينهم نجد هاتف هواوي P40 برو بلس، وهاتف سامسونج جالاكسي S20 ألترا، وكذلك هاتف أيفون 12 برو ماكس.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P40 برو بلس

يتميز هاتف Huawei P40 Pro Plus بذاكرة رام 8 جيجابايت، كما أنه يشتمل على ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.

شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة.

أبعاد الهاتف 158.2×72.6×9 مللي، والوزن 226 جرام.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية 32 ميجابكسل، كما يوجد به أربع كاميرات خلفية بجودة 50، 8، 8، 40 ميجابكسل، هذا بالإضافة إلى فلاش قوي.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد باي 10.0.

المعالج Kirin 990 ثماني النواة.

بطارية الهاتف Li-Po سعة 4200 ميللي أمبير.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، وهو مزود بمدخلين لشريحة الإتصال.

سعر الهاتف داخل السعودية 4799 ريال سعودي، بينما سعره داخل الكويت نجده 349.900 دينار كويتي.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S20 الترا

يتميز هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra بذاكرة رام 12 جيجابايت، كما أنه يشتمل على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

شاشة AMOLED دايناميكية مقاس 6.9 بوصة.

أبعاد الهاتف 166.9x76x8 مللي، والوزن 222 جرام.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، كما يوجد به كاميرات خلفية بجودة 12، 48، 108 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد باي 10.

المعالج Exynos 990 ثماني النواة.

بطارية الهاتف ليثيوم بوليمر Li-Po سعة 5000 ميللي أمبير.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، وهو مزود بمدخلين لشريحة الإتصال.

سعر الهاتف داخل السعودية 3966 ربال سعودي، بينما سعره داخل الكويت نجده 309.900 دينار كويتي.

سعر ومواصفات هاتف أيفون 12 برو ماكس

يتميز هاتف iPhone 12 Pro Max بذاكرة رام 6 جيجابايت، كما أن نسخته الأولى تشتمل على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهناك إصداران أيضًا للذاكرة الداخلية أحدهما بسعة 512 جيجابايت، والأخرى بسعة 256 جيجابايت.

شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة.

أبعاد الهاتف 160.8×78.1×7.4 مللي، والوزن 228 جرام.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية 12 ميجابكسل، كما يوجد به ثلاث كاميرات خلفية بجودة 12 ميجابكسل،هذا بالإضافة إلى فلاش للتصوير الليلي.

يعمل أيفون 12 برو ماكس بنظام تشغيل iOS 14.

المعالج ايه 14 بيونيك سداسي النواة.

بطارية الهاتف Li-Po سعة 3687 ميللي أمبير.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس.

سعر الهاتف داخل السعودية 5199 ريال سعودي، بينما سعره داخل الكويت نجده 510 دينار كويتي.

عرضنا لكم أحدث الهواتف المطروحة مؤخرًا داخل السعودية والكويت، مع ذكر مواصفات كلٍ منها، والسعر في كلا البلدين، هذا بالإضافة إلى سرد لكل ما تشتمله من مميزات.